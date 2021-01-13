Motorola Edge S может предложить новый флагманский чип Snapdragon

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Motorola Edge S первым получит новый процессор из 800 серии Snapdragon

Вчера глава мобильного подразделения Lenovo заявил о том, что и они не прочь выпустить флагман с чипом Snapdragon 8xx на борту. Сама новинка должна получить название Motorola Edge S и ее премьеру вполне могут устроить до конца первого квартала нынешнего года.

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Мнения наблюдателей разошлись. Одни говорили о том, что новый флагман получит платформу Snapdragon 888, а другие, напротив, уверены, что внутри Motorola Edge S установят Snapdragon 865/865+. Но сегодня известный сетевой информатор Digital Chat Station опроверг оба предположения.

В частности, он указывает на возможный анонс еще одного процессора в рамках 800 серии Snapdragon. И именно его должны установить в Motorola Edge S, который к тому же станет первым обладателем новой платформы. При этом нет никакой конкретики по части нейминга чипа и его характеристиках.

Еще в прошлом году в сети мелькала информация, что Qualcomm готовит чип Snapdragon 870, который может работать на частоте 3,2 ГГц. Правда, тогда инсайдеры уверяли, что новый процессор создают по заказу Oppo и он станет эксклюзивом для какой-то модели компании. Возможно, речь идет именно об этой платформе и ее теперь сватают Motorola Edge S. Но это лишь предположения, ждем анонс смартфона, чтобы проверить догадки.

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Источник: androidauthority