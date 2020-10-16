Motorola подогревает интерес к новой бюджетке Moto E7
Судя по всему, совсем скоро Motorola представит маленький вариант Moto E7 Plus.
Motorola выпустила Moto E7 Plus еще в прошлом месяце. Интересным обстоятельством является то, что компания сразу выпустила устройство большего размера в линейке E7 – меньший вариант еще даже не анонсировался.
Однако в последнее время сертификаты на обычный Moto E7 все чаще замечаются на профильных сайтах, да и утечек с каждым днем становится все больше. А сегодня в Сети появилась исчерпывающая информация о новом смартфоне благодаря предоставленным характеристикам от канадской сети розничных магазинов.
В смартфоне будет установлен 6,2-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+ и вырезом для фронтальной камеры на 5 Мп. На задней панели находится 13-мегапиксельная основная камера вместе с «затычкой» на 2 Мп и светодиодной вспышкой. На заднике также мы можем обнаружить сканер отпечатков пальцев.
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К сожалению, процессор нам неизвестен, зато мы знаем, что в смартфоне установлено 2 Гб оперативной памяти и 32 Гб хранилища. Питать бюджетник будет аккумулятор на 3550 мАч, который можно будет зарядить через уже невозможно устаревший microUSB.
К сожалению, цены и рынок продаж все еще неизвестны. Хотя бы предыдущая утечка из магазинов Канады показала, что смартфон будет продаваться за 189 канадских долларов, что примерно соответствует 142 долларам США.
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Источник: DealInTech
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