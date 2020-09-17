Motorola представила бюджетник Moto G9 Play на рынке Европы

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Motorola расширила список доступных устройств за счет Moto G9 Play.

Почти месяц назад Motorola представила Moto G9 Play на территории Индии в качестве более доступного варианта смартфона Moto G9. Теперь устройство наконец-то выходит на европейский рынок. Moto G9 Play – это вариант для тех, кто ищет бюджетное устройство от известного бренда с конкурентоспособными характеристиками и относительно низкой ценой.

Если вы знакомы с техническими характеристиками Moto G9, то Moto G9 Play вас не увидит. Под капотом смартфон скрывает чипсет Snapdragon 662. Moto G9 Play работает в паре с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ хранилища в старшей версии. Вы можете дополнительно увеличить объем хранилища с помощью карты microSD.

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Устройство порадует большим 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+. Экран имеет вырез для фронталки в виде капли, рамки вокруг дисплея довольно толстые, но этого мы и так ждали. Фронтальная камера обладает разрешением 8 Мп.

Сзади мы уже можем отметить наличие основного блока камер, состоящего из трех модулей: основной на 48 Мегапикселя и две дополнительных по 2 Мп: один для измерения глубины резкости, второй – для макросъемки. Также в смартфон установлен сканер отпечатков пальцев, который в очередной раз спрятан за логотипом Motorola.

Одним из главных плюсов аппарата является его емкий аккумулятор на 5000 мАч в комплекте с 20-Ваттной быстрой зарядкой. Радует, что производитель снабдил G9 Play портом USB-C. К другим функциям относятся Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11 ac, чип NFC и 3,5 мм разъем для наушников. Смартфон будет работать на Android 10 из коробки.

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Пользователи из Великобритании могут приобрести Moto G9 Play уже сейчас. Смартфон уже доступен на сайтах Amazon UK и Motorola. Устройство оценивается в 169 евро по всей Европе, но в Великобритании новинку можно «урвать» за 160 евро.

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Источник: GSMArena



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