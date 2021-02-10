Motorola готовит пять новинок и одна с подэкранной камерой

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Все смартфоны оформлены на один манер, полета фантазии нет

Motorola очень нуждается в интересных и конкурентоспособных смартфонах, ведь ее позиции на рынке не очень сильны. Слабые продукты, высокие цены и ориентированность на старые парадигмы — все это долгое время было балластом, который тянул компанию на дно. В последнее время появилось ряд любопытных устройств, но исполнение хромает.

Motorola Hawaii+﻿

Какие же продукты запланировала для себя Motorola в 2022 году? Авторитетный и известный информатор Эван Бласс готов поделиться информацией о новинках. В частности, он показал качественные рендеры смартфонов и раскрыл ряд деталей. Новинок будет минимум пять, и они получили кодовые имена Hawaii+, Dubai, Rogue, Rhode и Austin. Все они предложат схожий дизайн с небольшими отличиями в оформлении блока основной камеры и толщине рамок по периметру дисплея.

Motorola Dubai

Первый из названых смартфонов предложит OLED-дисплей с «кругляшком» для селфи-камеры, а также тройную тыльную камеру, где главный датчик будет на 50 Мп. Предположительно это будет устройство среднего класса. А вот тяготеть к флагманам будут Dubai и Rogue. Первый из них получит тончайшие рамки, тройной блок камеры с главным модулем на 50 Мп и врезанную в экран фронталку. А вот Rogue получит практически все тоже, но будет выделяться подэкранной селфи-камерой.

Motorola Rhode﻿

Визуально Motorola Rhode будет схож с Dubai, разве что площадка камеры получила незначительные и едва улавливаемые отличия в дизайне. Судя по дизайну, Motorola Austin будет самым доступным смартфонов из всех пяти новинок. Бюджетность прослеживается в дизайне, прежде всего, лицевой панели, где установили экран с внушительными рамками и подбородком.

Motorola Rogue





Motorola Austin﻿

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Источник: twitter