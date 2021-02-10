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  • Появились рендеры Galaxy A15 от Samsung с немного обновленным дизайном и новые цвета

Появились рендеры Galaxy A15 от Samsung с немного обновленным дизайном и новые цвета

21.09.2023 76 0

плоские грани

 

В сети появились рендеры бюджетного смартфона Samsung Galaxy A15, на них заметны определенные отличия в дизайне по сравнению с текущими моделями компании.

 

Появились рендеры Galaxy A15 от Samsung с немного обновленным дизайном и новые цвета – фото 1

 

На утечке Galaxy A15 имеет плоскую рамку вместо закругленной, использующей Samsung сейчас. Также выступают кнопки питания и регулировка громкости.

 

Предполагается, что такой дизайн с плоскими гранями может появиться во всей линейке Galaxy A, это может быть новым направлением Samsung в 2024 году, однако лично я не в восторге от таких "новшеств", старые, скругленные грани, я люблю больше.

 

Появились рендеры Galaxy A15 от Samsung с немного обновленным дизайном и новые цвета – фото 2

 

Несмотря на плоскую рамку, Galaxy A15, вероятно, будет тоньше предшественника – 8,4 мм против 9,1 мм. Размер экрана снизится до 6,4 дюйма с устаревшим каплевидным вырезом.

 

Остальные характеристики смартфона пока неизвестны. Ожидается, что анонс состоится примерно в феврале 2024 года.

Источник: gizmochina

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 21.09.2023
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Появились рендеры Galaxy A15 от Samsung с немного обновленным дизайном и новые цвета