Появились рендеры Galaxy A15 от Samsung с немного обновленным дизайном и новые цвета

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плоские грани

В сети появились рендеры бюджетного смартфона Samsung Galaxy A15, на них заметны определенные отличия в дизайне по сравнению с текущими моделями компании.

На утечке Galaxy A15 имеет плоскую рамку вместо закругленной, использующей Samsung сейчас. Также выступают кнопки питания и регулировка громкости.

Предполагается, что такой дизайн с плоскими гранями может появиться во всей линейке Galaxy A, это может быть новым направлением Samsung в 2024 году, однако лично я не в восторге от таких "новшеств", старые, скругленные грани, я люблю больше.

Несмотря на плоскую рамку, Galaxy A15, вероятно, будет тоньше предшественника – 8,4 мм против 9,1 мм. Размер экрана снизится до 6,4 дюйма с устаревшим каплевидным вырезом.

Остальные характеристики смартфона пока неизвестны. Ожидается, что анонс состоится примерно в феврале 2024 года.



Источник: gizmochina