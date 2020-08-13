Motorola может показать второе поколение обновленного RAZR уже 9 сентября

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Как мы и говорили, Motorola прям с головой окунулась в медиа-поле, и новости от бренда идут одна за одной. Но если инсайды о Moto E7 – цветочки, то следующая новость точно должна заинтересовать любого фаната легендарной компании.﻿

Сегодня утром Motorola выпустила официальный тизер, подтверждающий, что презентация нового поколения хайпового складного устройства RAZR 2020 состоится 9 сентября. Презентация пройдет в онлайн-формате.

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Различные источники говорят о том, что на этот раз Motorola собирается представить новую версию RAZR, слухи о которой ходили уже давно – вариант с поддержкой сетей пятого поколения. Внешний вид по сравнению с первым поколением RAZR не сильно изменится, разве что грани корпуса должны стать более закругленными. Также должен немного увеличиться размер дисплея.

Согласно предыдущим утечкам, Moto RAZR 5G будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 765G. Смартфон также будет оснащен 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилищ. Основной камерой будет выступать датчик на 48 Мегапикселей, а фронталкой - 20-мегапиксельный сенсор.





Автономность, как и в случае с первым RAZR, особо не порадует – производитель установит аккумулятор емкостью всего 2845 мАч с поддержкой 18-ваттной быстрой зарядки.

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Как мы видим, на данный момент новости неутешительные. По сути, RAZR – до сих пор остается очень дорогой игрушкой с необычным дизайном и достаточно посредственными характеристиками. Но сейчас в распоряжении мы имеем только слухи, возможно, производитель все же сможет нас приятно удивить.





Источник: Engadget