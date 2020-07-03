Motorola Razr 5G: как результат ощутимого апгрейда Razr 2019

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Motorola поспешила с выпуском раскладушки Razr 2019 и тут не помог тот успех, который в свое время получили модели этой серии. Немалая толика прохладного приема новинки скрывается в несовершенстве технологий гибких матриц и непомерном ценнике. Но эта модель лишь первый шаг на пути создания раскладушек с гибкими дисплеями и компания готовит к выходу усовершенствованный вариант Razr 5G с кодовым именем Odyssey.

Что изменится

Важно то, что появление поддержки сетей пятого поколения станет не единственным улучшением в смартфоне. О тех изменениях, которые произойдут, рассказал известный и авторитетный инсайдер Эван Бласс. Он опубликовал перечень ключевых характеристик Motorola Razr 5G.

Важным новшеством станет установка чипа Snapdragon 765G. Апгрейд сделали и камерам, предложив теперь фронталку на 16-мегапикселей и основную камеру на 48-мегапикселей. Увеличили и объем флеш-накопителя — 256 Гб вместо 128 Гб. В качестве программной платформы будет выступать Android 10. А вот дисплей может быть такой же, как у предшественника. По крайней мере, диагональ экрана останется прежней — 6,2 дюйма.

А с просторов китайского центра 3С пришла информация, что Motorola Razr 5G предложит быструю 18-ваттную зарядку, тогда как у предшественника она была на 15 Вт. По слухам, емкость аккумулятора составит 2845 мАч и анонс смартфона состоится в сентябре нынешнего года.

Источник: twitter

Motorola планирует обновить железо на своем складном смартфоне – razr 2019

Рендер 5G-смартфона Motorola от известного инсайдера