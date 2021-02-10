Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA

Motorola Razr 40 Ultra – рекордсмен по размеру дыр в экране

27.04.2023 131 0

Motorola показала дизайн будущей флагманской раскладушки

Первые истоки утверждали, что Motorola Razr 40 Ultra будет иметь самый большой внешний дисплей среди вертикальных раскладушек. И вот сегодня известный инсайдер @evleaks опубликовал изображение новой топовой раскладушки компании Motorola.

 

motorola_razr_40_ultra

 

Наружный дисплей занимает почти всю поверхность крышки смартфона и основные камеры просто врезаны в него как фронтальные камеры на обычных смартфонах. Такое решение смотрится немного необычно, но оставляет огромное пространство для кастомизации внешности устройства.

 

motorola_razr_40_ultra

 

Также на внешний дисплей кроме обычных обоев можно будет вывести простые мини игры и интересные анимации.

 

Подробные технические характеристики пока неизвестны, но есть слухи, которыми мы с вами поделимся дальше. Motorola Razr 40 Ultra будет поставляться с 6,7-дюймовой складной панелью OLED FHD+, с частотой обновления 144 Гц. Snapdragon 8 Plus Gen 1 будет работать в связке с 8 ГБ оперативной памяти. Аккумулятор будет иметь емкость 3640 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт.

 

 

Все это будет работать под управлением ОС Android 13 на базе My UX 5. Дата выхода и цены будущего раскладывающегося флагмана пока неизвестны, но в этом году конкуренция в этом сегменте очень усилилась и завоевать расположение пользователей будет гораздо сложнее, чем в прошлом.

 

Читать также: Realme, созданный дизайнером Gucci, на студийных фото и видео

 

Источник: twitter

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 27.04.2023

Комментарии

Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Motorola Razr 40 Ultra – рекордсмен по размеру дыр в экране