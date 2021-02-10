Motorola Razr 40 Ultra – рекордсмен по размеру дыр в экране

131

Motorola показала дизайн будущей флагманской раскладушки

Первые истоки утверждали, что Motorola Razr 40 Ultra будет иметь самый большой внешний дисплей среди вертикальных раскладушек. И вот сегодня известный инсайдер @evleaks опубликовал изображение новой топовой раскладушки компании Motorola.

Наружный дисплей занимает почти всю поверхность крышки смартфона и основные камеры просто врезаны в него как фронтальные камеры на обычных смартфонах. Такое решение смотрится немного необычно, но оставляет огромное пространство для кастомизации внешности устройства.

Также на внешний дисплей кроме обычных обоев можно будет вывести простые мини игры и интересные анимации.

Подробные технические характеристики пока неизвестны, но есть слухи, которыми мы с вами поделимся дальше. Motorola Razr 40 Ultra будет поставляться с 6,7-дюймовой складной панелью OLED FHD+, с частотой обновления 144 Гц. Snapdragon 8 Plus Gen 1 будет работать в связке с 8 ГБ оперативной памяти. Аккумулятор будет иметь емкость 3640 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт.

Все это будет работать под управлением ОС Android 13 на базе My UX 5. Дата выхода и цены будущего раскладывающегося флагмана пока неизвестны, но в этом году конкуренция в этом сегменте очень усилилась и завоевать расположение пользователей будет гораздо сложнее, чем в прошлом.

Читать также: Realme, созданный дизайнером Gucci, на студийных фото и видео

Источник: twitter