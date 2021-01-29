Motorola тоже продемонстрировала зарядку по воздуху. Кто дальше?

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Сотрудники компании Motorola﻿ наглядно показали принцип работы новой зарядки

Несколько часов назад мы опубликовали новость о новой технологии зарядки гаджетов на расстоянии от Xiaomi.

Приятно сообщить - паралельно стало известно, что «не Xiaomi единой». Компания Motorola показала нам нечто подобное. Вот так совпадение!

Перед нами компактное устройство, способное заряжать смартфоны по воздуху, на расстоянии до одного метра. Тесты проводились на смартфонах Motorola Edge. В видео видно, что как минимум два смартфона можно заряжать одновременно. Показано также, что рука человека способна «прервать» процесс зарядки – необходима только прямая видимость между зарядкой и телефоном.

Возможное название будущего зарядного устройства – Motorola One Hyper.

Хотелось бы узнать более детально, какая мощность данной зарядки, есть ли технические изменения в смартфонах, для приема сигнала такого рода и вообще больше цифр. По разнице в уровня видео в анонсах видно, что специалисты от Motorola спешили с этой новостью.

Надеемся, это всего лишь начало такой «беспроводной» гонки. Только за одно утро мы с вами увидели два разных решения нового типа зарядки гаджетов. Что дальше?

Как всегда, будем держать вас в курсе.

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Источник : news.mydrivers.com