Где купить дешевле?

Может ли Samsung отказаться от линейки Galaxy Note?

16.11.2020 665 0

Прощай, Galaxy Note? Samsung Galaxy Note 21 не будет

Прошлые годы в сети всплывали слухи, что Samsung всерьез намерена отправить на покой линейку Galaxy Note. В этом году вновь заговорили о планах компании завязать с выпуском флагманов с поддержкой стилуса, и серия Galaxy Note 21 станет последней в истории производителя. Могильщиком серии названо семейство Galaxy Z, куда входят премиальные устройства с гибкими дисплеями. Поговаривают, что свое будущее в классе элитарных смартфонов компания связывает именно со складными аппаратами.

 

Может ли Samsung отказаться от линейки Galaxy Note? – фото 1

 

Были также слухи, что южнокорейский гигант хочет наградить поддержкой электронного пера Galaxy S21 Ultra, чтобы угодить той немногочисленной армии поклонников стилуса, которые еще есть. Но выложенные в сеть рендеры указывают на то, что в смартфоне нет слота для его хранения, как и нет предпосылок говорить, что стилус станет частью комплекта поставки со смартфонов.

 

Читать также: В сеть слили характеристики серии Samsung Galaxy S21

 

И вот сегодня известный предсказатель и по совместительству редактор ресурса XDA Developers Макс Вайнбах на своей странице в Twitter заявил, что на 2021 год запланирован выпуск четырех флагманов в рамках серии Galaxy S21 и трех складных аппаратов: Galaxy Z Flip 3, Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Fold FE. Обратите внимание, что в списке новинок нет упоминания о линейке Galaxy Note 21. Если информатор прав, то получается, что Samsung действительно готова отказаться от серии Galaxy Note 21 и сделает это уже в следующем году.  Интересно, что сам источник указывает на то, что все же три флагмана в следующем году получат стилус. Но при этом он не стал уточнять, кто же станет обладателем этого атрибута.

 

Может ли Samsung отказаться от линейки Galaxy Note? – фото 2

 

Рискнем предположить, что двумя из трех аппаратов с поддержкой электронного пера могут стать Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Fold FE. А вот кто третий, остается только гадать. Остаются вопросы и в части того, смогут ли складные устройства обеспечить поддержку стилуса. Все же гибкие матрицы в сегодняшнем их развитии вряд ли выдержат длительную работу со стилусом, есть риск нанесения царапин и быстро выхода из строя покрытия.

 

Вторит Максу Вайнбаху и другой авторитетный поставщик утечек Ice Universe. По его словам, нет никаких сведений, что Samsung работает над Galaxy Note 21. Выходит, что поклонники флагманов со стилусом осиротели и семейство Galaxy Note 20 станет финальным аккордом линейки?

 

Отказ от Galaxy Note шаг объективный и оправданный. Изначально они воплощали себе экспериментальные и технологически заряженные флагманы с большим дисплеем. И вот чтобы было удобно работать с такими лопатами и предложили поддержку стилуса.

 

Но современные реалии таковы, что Galaxy Note уже не выделяются на рынке своими большими дисплеями. Нечем компании удивлять и в плане технологий. Последние модели серии Galaxy Note новаций не предлагают и каких-то уникальных фишек им не дали. Все на что хватило фантазии: чуть улучшить производительность, усовершенствовать оболочку и подтянуть камеры. И это при условии, что соперники практически ничем ни в чем не уступают.

 

Может ли Samsung отказаться от линейки Galaxy Note? – фото 3

 

Серия Galaxy Note 20 и вовсе была принята рынком прохладно. В пользу этого говорят невнятные продажи и снижение объемов производства устройств. Уже даже фанаты компаний и энтузиасты технологий не готовы покупать дорогие смартфоны, лишенные новаций и фишек. Восприятие от устройств изменилось. Они уже не выглядят чем-то «таким» и «выставкой достижений технологий». Это уже не имиджевые смартфоны. Обладатели устройств серии Galaxy Note 20 не чувствуют себя избранными и владельцами чего-то эксклюзивного. Теперь это обычные флагманы, где только стилус выделяет их на фоне прочей премиальной братии.

 

Читать также: Представлен чип Exynos 1080: первый 5 нм процессор от Samsung и третий на рынке

 

С оглядкой на это, отказ от выпуска Galaxy Note 21 шаг прогнозируемый и очень вероятный. В Samsung работают не дураки и они чутко чувствуют настроение фанатов. Последние устройства серии были приняты в штыки, и, чтобы реабилитироваться, компании нужно прыгнуть выше головы. А это вряд ли получится, ведь все лучшее будут приберегать для линейки Galaxy Z Fold. Поэтому, скорее всего, судьба Galaxy Note предрешена. Ее миссия завершена и пришла пора уступить место другим.

 

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿

 

Источник: androidauthority

Samsung Galaxy Note 21 Samsung Galaxy Note
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 16.11.2020

Комментарии

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Может ли Samsung отказаться от линейки Galaxy Note?