Может ли Samsung отказаться от линейки Galaxy Note?

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Прощай, Galaxy Note? Samsung Galaxy Note 21 не будет

Прошлые годы в сети всплывали слухи, что Samsung всерьез намерена отправить на покой линейку Galaxy Note. В этом году вновь заговорили о планах компании завязать с выпуском флагманов с поддержкой стилуса, и серия Galaxy Note 21 станет последней в истории производителя. Могильщиком серии названо семейство Galaxy Z, куда входят премиальные устройства с гибкими дисплеями. Поговаривают, что свое будущее в классе элитарных смартфонов компания связывает именно со складными аппаратами.

Были также слухи, что южнокорейский гигант хочет наградить поддержкой электронного пера Galaxy S21 Ultra, чтобы угодить той немногочисленной армии поклонников стилуса, которые еще есть. Но выложенные в сеть рендеры указывают на то, что в смартфоне нет слота для его хранения, как и нет предпосылок говорить, что стилус станет частью комплекта поставки со смартфонов.

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И вот сегодня известный предсказатель и по совместительству редактор ресурса XDA Developers Макс Вайнбах на своей странице в Twitter заявил, что на 2021 год запланирован выпуск четырех флагманов в рамках серии Galaxy S21 и трех складных аппаратов: Galaxy Z Flip 3, Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Fold FE. Обратите внимание, что в списке новинок нет упоминания о линейке Galaxy Note 21. Если информатор прав, то получается, что Samsung действительно готова отказаться от серии Galaxy Note 21 и сделает это уже в следующем году. Интересно, что сам источник указывает на то, что все же три флагмана в следующем году получат стилус. Но при этом он не стал уточнять, кто же станет обладателем этого атрибута.

Рискнем предположить, что двумя из трех аппаратов с поддержкой электронного пера могут стать Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Fold FE. А вот кто третий, остается только гадать. Остаются вопросы и в части того, смогут ли складные устройства обеспечить поддержку стилуса. Все же гибкие матрицы в сегодняшнем их развитии вряд ли выдержат длительную работу со стилусом, есть риск нанесения царапин и быстро выхода из строя покрытия.

Вторит Максу Вайнбаху и другой авторитетный поставщик утечек Ice Universe. По его словам, нет никаких сведений, что Samsung работает над Galaxy Note 21. Выходит, что поклонники флагманов со стилусом осиротели и семейство Galaxy Note 20 станет финальным аккордом линейки?

Отказ от Galaxy Note шаг объективный и оправданный. Изначально они воплощали себе экспериментальные и технологически заряженные флагманы с большим дисплеем. И вот чтобы было удобно работать с такими лопатами и предложили поддержку стилуса.

Но современные реалии таковы, что Galaxy Note уже не выделяются на рынке своими большими дисплеями. Нечем компании удивлять и в плане технологий. Последние модели серии Galaxy Note новаций не предлагают и каких-то уникальных фишек им не дали. Все на что хватило фантазии: чуть улучшить производительность, усовершенствовать оболочку и подтянуть камеры. И это при условии, что соперники практически ничем ни в чем не уступают.

Серия Galaxy Note 20 и вовсе была принята рынком прохладно. В пользу этого говорят невнятные продажи и снижение объемов производства устройств. Уже даже фанаты компаний и энтузиасты технологий не готовы покупать дорогие смартфоны, лишенные новаций и фишек. Восприятие от устройств изменилось. Они уже не выглядят чем-то «таким» и «выставкой достижений технологий». Это уже не имиджевые смартфоны. Обладатели устройств серии Galaxy Note 20 не чувствуют себя избранными и владельцами чего-то эксклюзивного. Теперь это обычные флагманы, где только стилус выделяет их на фоне прочей премиальной братии.

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С оглядкой на это, отказ от выпуска Galaxy Note 21 шаг прогнозируемый и очень вероятный. В Samsung работают не дураки и они чутко чувствуют настроение фанатов. Последние устройства серии были приняты в штыки, и, чтобы реабилитироваться, компании нужно прыгнуть выше головы. А это вряд ли получится, ведь все лучшее будут приберегать для линейки Galaxy Z Fold. Поэтому, скорее всего, судьба Galaxy Note предрешена. Ее миссия завершена и пришла пора уступить место другим.

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Источник: androidauthority