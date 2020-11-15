В сеть слили характеристики серии Samsung Galaxy S21
Какими будут Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra
До предполагаемой даты анонса семейства Samsung Galaxy S21 остается пару месяцев, и фанаты компании гадают, захочется ли им обновляться. Стоит ли ждать чего-то совершенного нового от новинок? Что же нам преподнесут флагманы? Судя по последней информации, серьезного шага вперед не произойдет и устройства станут своеобразно «отполированными» или доработанными версиями Galaxy S20.
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Известный ресурс Androidpolice на правах эксклюзивности и не разглашая свои источники, выложил в сеть характеристики устройств из семейства Samsung Galaxy S21. Кроме того, издание подтвердило, что рендеры, опубликованные ранее инсайдером @OnLeaks верны и именно так и будут выглядеть новинки. А всего семейство Galaxy S21 будет насчитывать три модели, которые будут сходны своей аппаратной и программной платформой, а вот камеры, аккумуляторы и дисплеи будут среди главных отличий.
|
Характеристики
|
Samsung Galaxy S21
|
Samsung Galaxy S21+
|
Samsung Galaxy S21 Ultra
|
Дисплей
|
6,2ʺ, FullHD + LTPS, 120 Гц
|
6,7ʺ, FullHD + LTPS, 120 Гц
|
6,8ʺ. WQHD + LTPO, адаптивный 120 Гц
|
Процессор
|
Snapdragon 875/Exynos 2100
|
Snapdragon 875/Exynos 2100
|
Snapdragon 875/Exynos 2100
|
Операционная система
|
One UI 3.1
на базе Android 11
|
One UI 3.1
на базе Android 11
|
One UI 3.1
на базе Android 11
|
Аккумулятор
|
4000 мАч
|
4800 мАч
|
5000 мАч
|
Основная камера
|
Три датчика:
- широкоугольный 12 Мп;
- основной 12 Мп;
- телеобъектив 64 Мп
|
Три датчика:
- широкоугольный 12 Мп;
- основной 12 Мп;
- телеобъектив 64 Мп
|
Четыре датчика:
- широкоугольный 12 Мп;
- основной 108 Мп (второго поколения);
- 10 Мп, 3х оптический зум
- 10 Мп, 10х оптический зум
|
Связь
|
5G, Wi-Fi 6,
Bluetooth 5.1
|
5G, Wi-Fi 6,
Bluetooth 5.1
|
5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1
|
Цвета
|
серый, белый, розовый, фиолетовый
|
черный, серебристый, фиолетовый
|
черный, серебристый
Судя по характеристикам, Galaxy S21 и Galaxy S21+ позаимствовали камеры у предшественников, а вот Ultra-версию немного прокачали, и она получит 108 Мп датчик второго поколения и два телеобъектива, а от установки ToF-датчика отказались.
Аккумуляторы у базовой и топовой версии будут аналогичны тем, что предлагали Galaxy S20 и Galaxy S20 Ultra, а вот Galaxy S21+ чуть «досыпали» миллиампер — 4800 мАч против 4500 мАч у предшественника. Также обращает на себя внимание, что разрешение дисплеев Galaxy S21 и его Plus версии уменьшили до FullHD+, тогда как предшественники предлагают QuadHD+. И отсутствие слота для S Pen в Galaxy S21 Ultra указывает на то, что слухи о получении поддержки стилуса могут так и остаться слухами. Еще одна важная деталь Galaxy S21 — пластиковая задняя панель.
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Источник: androidpolice
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