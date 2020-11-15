В сеть слили характеристики серии Samsung Galaxy S21

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Какими будут Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra

До предполагаемой даты анонса семейства Samsung Galaxy S21 остается пару месяцев, и фанаты компании гадают, захочется ли им обновляться. Стоит ли ждать чего-то совершенного нового от новинок? Что же нам преподнесут флагманы? Судя по последней информации, серьезного шага вперед не произойдет и устройства станут своеобразно «отполированными» или доработанными версиями Galaxy S20.

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Известный ресурс Androidpolice на правах эксклюзивности и не разглашая свои источники, выложил в сеть характеристики устройств из семейства Samsung Galaxy S21. Кроме того, издание подтвердило, что рендеры, опубликованные ранее инсайдером @OnLeaks верны и именно так и будут выглядеть новинки. А всего семейство Galaxy S21 будет насчитывать три модели, которые будут сходны своей аппаратной и программной платформой, а вот камеры, аккумуляторы и дисплеи будут среди главных отличий.

Характеристики Samsung Galaxy S21 Samsung Galaxy S21+ Samsung Galaxy S21 Ultra Дисплей 6,2ʺ, FullHD + LTPS, 120 Гц 6,7ʺ, FullHD + LTPS, 120 Гц 6,8ʺ. WQHD + LTPO, адаптивный 120 Гц Процессор Snapdragon 875/Exynos 2100 Snapdragon 875/Exynos 2100 Snapdragon 875/Exynos 2100 Операционная система One UI 3.1 на базе Android 11 One UI 3.1 на базе Android 11 One UI 3.1 на базе Android 11 Аккумулятор 4000 мАч 4800 мАч 5000 мАч Основная камера Три датчика: - широкоугольный 12 Мп; - основной 12 Мп; - телеобъектив 64 Мп Три датчика: - широкоугольный 12 Мп; - основной 12 Мп; - телеобъектив 64 Мп Четыре датчика: - широкоугольный 12 Мп; - основной 108 Мп (второго поколения); - 10 Мп, 3х оптический зум - 10 Мп, 10х оптический зум Связь 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1 Цвета серый, белый, розовый, фиолетовый черный, серебристый, фиолетовый черный, серебристый

Судя по характеристикам, Galaxy S21 и Galaxy S21+ позаимствовали камеры у предшественников, а вот Ultra-версию немного прокачали, и она получит 108 Мп датчик второго поколения и два телеобъектива, а от установки ToF-датчика отказались.

Аккумуляторы у базовой и топовой версии будут аналогичны тем, что предлагали Galaxy S20 и Galaxy S20 Ultra, а вот Galaxy S21+ чуть «досыпали» миллиампер — 4800 мАч против 4500 мАч у предшественника. Также обращает на себя внимание, что разрешение дисплеев Galaxy S21 и его Plus версии уменьшили до FullHD+, тогда как предшественники предлагают QuadHD+. И отсутствие слота для S Pen в Galaxy S21 Ultra указывает на то, что слухи о получении поддержки стилуса могут так и остаться слухами. Еще одна важная деталь Galaxy S21 — пластиковая задняя панель.

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Источник: androidpolice