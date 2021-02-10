Мы спросили, вы ответили: как вы воспринимаете переход на беспроводные наушники

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То, что ранее приняли в штыки, теперь заходит на ура

В свое время Apple решила, что жизнь без 3,5 мм разъема для наушников есть. Несмотря на то, что не она первой «ампутировала» аудиоджек в смартфоне, именно она проложила дорогу к беспроводному будущему. Целый ряд компаний подключились к этому движению и это на первых порах повергло в ужас пользователей. Было немало тех, кто нещадно критиковал такое решение, но производителям аксессуаров стоит благодарить Apple за толчок к беспрецедентному росту популярности беспроводных аудиогарнитур.

Как показало время, то, что ранее нещадно критиковалось и вменялось производителям как смертный грех, в итоге прижилось и пользователи начали менять свои привычки. Сегодня беспроводные наушники стремительно обрели свою популярность и каждый уважающий себя производитель смартфонов считает делом чести выпустить беспроводные наушники. Мы в своем Telegram-канале провели опрос, результаты которого показали сегодняшнюю реакцию пользователей на переход к беспроводным наушникам.

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Как оказалось, большинство людей уже смирилось с исчезновением разъема и фактически согласились с тем, что в свое время компании сделали правильный шаг в пользу продвижения беспроводных наушников. Они считают, что это удобно и они избавили себя от необходимости распутывать провода. Сегодня 89% пользователей положительно относятся к переходу на беспроводные наушники. Но есть и те, кто скорбит по уходу от 3,5 мм разъема для наушников и все еще в штыки воспринимает отказ от него. Таких оказалось 11%.

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