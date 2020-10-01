На чем еще сэкономили в Google Pixel 5

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Еще один секрет экономии в Google Pixel 5 ради меньшего ценника

Вчера Google провела презентацию Launch Night In, где показала несколько новых продуктов. Компании понадобилось всего 30 минут чтобы в спринтерском темпе рассказать обо всех новинках. Естественно, что при таком формате невозможно было поведать все о новых продуктах в мельчайших подробностях. Уже после завершения презентации начали выясняться некоторые детали.

Одной из главных новинок стал смартфон Pixel 5, который лишился напарника в лице XL-версии и попутно топовый чип заменили на субфлагманский. Ничего нового не предложили и с системой идентификации, вернувшись к традиционному сканеру отпечатков пальцев. Но и на этом упрощения не закончились. Новинка лишилась функции жестового управления Motion Sense, основанной на технологии Project Soli.

Навигационная система Motion Sense стала фишкой прошлогодних Pixel, и идея сама по себе выглядела интересной и перспективной. Тогда же Google пообещала и дальше совершенствовать эту фичу, но в итоге она не пришла на Pixel 5.

Как оказалась сама технология Motion Sense с радаром Project Soli вещь весьма дорогостоящая для того смартфона, который компания задумала выпустить в этом году. Тем не менее, глава аппаратного обеспечения Google Рик Остерлох пообещал, что жестовое управление вернется в будущем. Правда, когда это случится и будет ли это смартфон, он не стал уточнять.

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К слову, эта функция на просторах наших стран не работала, поэтому потеря не велика. Впрочем, и ряд зарубежных журналистов, которые сумели опробовать ее в Pixel 4, высказали мнение, что «отряд не заметит потери бойца». Жестовое управление было сырым и отнюдь не самой сильной стороной устройств.

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Источник: theverge