На фабрике по производству iPhone случился погром

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Задержки с выплатой заработной платы стали причиной выхода из строя завод по сборке iPhone

На прошлой неделе окончание ночной смены работники завода Wistron неподалеку от индийского города Бангалор отметили бурно. Сотрудники фабрики, которые собирают iPhone SE 2020, устроили бунт, который завершился погромом оборудования, крушением мебели, битьем стекол, хищением iPhone и повреждением заводских автомобилей. Чтобы усмирить разъяренную толпу, пришлось вызывать полицейских, которым пришлось жестко подавлять бунт.

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По результатам инцидента начато расследование, которое должно определить кто повинен в произошедшем и кому предстоит возместить причиненный ущерб в сумме $59 млн. Причиной бунта послужили задержки с выплатой заработной платы и низкий уровень оплаты труда. Переговоры с руководством завода не принесли положительного результата, поэтому работники завода не нашли другого выхода, как устроить бунт.

Фабрика выведена из строя и разрушено оборудование, необходимое для сборки iPhone. Восстановление производственных линий потребует времени и серьезных финансовых средств. Как скоро рабочие смогут вернуться на рабочие места, не сообщается. Известно лишь, что руководству завода предписано погасить задолженность по заработной плате.

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Источник: theverge