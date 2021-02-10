На фото засветился Honor X20 с Dimensity 1200

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Существование Honor X20 подтвердил снимок

Давление на Huawei достигло своего апогея в прошлом году и стало причиной продажи суббренда Honor. Теперь компания в статусе независимой пытается вернуться в игру и 16 июня представит линейку Honor 50, которая должна ознаменовать собой возврат к сотрудничеству с Qualcomm и Google. Естественно, что выпуском этой линейки дело не закончится, компания готовит к анонсу Honor X20.

Правда, вряд ли эта модель дебютирует одновременно с Honor 50 для нее приготовили другую дату релиза. В пользу того, что компания готовит к выходу Honor X20 говорит фото смартфона, которое появилось в сети благодаря известному сетевому информатору Digital Chat Station.

Перед нами смартфон с фиолетово-серым градиентом, который получил овальный блок основной камеры с тремя датчиками изображения. Главный должен быть разрешением 64-мегапикселя.

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По слухам, Honor X20 оснастят 6,7-дюймовым IPS‑экраном с частотой обновления 120 Гц и аккумуляторной батареей емкостью 4200 мАч с быстрой 120-ваттной зарядкой. Пожалуй, к числу достоинств новинки уже стоит отнести возможность того, что базироваться она будет на чипе Dimensity 1200, чья производительность сопоставима с Snapdragon 870.

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Источник: mydrivers