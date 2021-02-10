Смартфоны Honor получат HarmonyOS 2.0. Названы претенденты на новую операционку

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HarmonyOS 2.0 придет и на смартфоны Honor

В ноябре прошлого года Huawei продала свой один из ценных активов — бренд Honor. Сделано это было для того, чтобы спасти «дочку» и вывести ее из-под санкций США. Ожидалось, что на новую компанию не будет распространяться бан Америки. А чтобы сама сделка выглядела максимально чистой, продажа состоялась за живые деньги, к реализации акций прибегать не стали.

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Чтобы еще больше усыпить бдительность американских чиновников и показать, что Honor теперь полностью независима от материнской компании, бывшей дочке стоило бы максимально дистанцироваться от нее. Но родственные узы все еще сильны и пришло сообщение, что Honor может установить на свои смартфоны ОС Hongmeng (HarmonyOS).

Речь идет о том, что обновление до HarmonyOS 2.0 получат Honor 30, Honor 30 Pro, Honor 30 Pro+, Honor V30 и Honor V30 Pro, а также прочие модели, которые построены на базе чипов Kirin 810 и Kirin 820, включая Honor 9X. Вопрос с переходом на другую прошивку Honor 20 и Honor V20 только рассматривается и окончательно не решен.

Точные сроки обновления до HarmonyOS 2.0 устройств Honor не названы. Напомним, что ранее глава Honor не исключал того, что устройства компании получат операционку Huawei при условии, что она покажет себя с лучшей стороны. Но, скорее всего, вопрос с обновлением был решен давно, но он может коснуться только моделей Honor для рынка Китая и выпущенные во время нахождения бренда под протекторатом Huawei.

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Источник: mydrivers