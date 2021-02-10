iQOO 7 и iQOO 7 Legend выходят на глобальный рынок

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iQOO Neo 5 и iQOO 7 вышли за пределы Китая, но с другими именами

Есть у компании Vivo «дочка» iQOO, которая выпускает весьма неплохие смартфоны, прежде всего, для рынка Китая. Но, похоже, ситуация меняется и было решено расширять географию продаж. iQOO 7 и iQOO 7 Legend теперь будут доступны и за пределами Китая. Но эти модели отличаются от тех, которые продаются на домашнем рынке.

Как оказалось, за пределами Китая iQOO Neo 5 будет известен как iQOO 7, а «настоящий» iQOO 7 намерены продавать на глобальном рынке как iQOO 7 Legend. Такой нейминг может основательно запутать тех, кто интересуется смартфонами и знаком с китайскими вариантами устройств.

iQOO 7 Legend обладает AMOLED-дисплеем разрешением FullHD+ с частотой обновления 120 Гц и диагональ его 6,62 дюйма. Есть аккумулятор емкостью 4000 мАч с быстрой 66-ваттной зарядкой (в китайской версии iQOO 7 зарядка на 120 Вт), фронталка на 16 Мп, тройная тыльная камера 48 Мп + 13 Мп (ширик) + 13 Мп (телеобъектив, 2-кратный оптический зум).

Построен iQOO 7 Legend на базе Snapdragon 888, обладает 8/12 Гб оперативки, флеш-накопителем на 128/256 Гб и системой жидкостного охлаждения. Версию с 8/128 Гб оценили в $535, а за вариант с 12/256 Гб запросили $588. И это тот редкий случай, когда за пределами Китая за смартфон просят меньше, чем на родине. Для сравнения в Поднебесной iQOO 7 предлагают по цене $586 и $648 соответственно. Кстати, у нас на канале есть обзор этого смартфона, если не видели, обязательно посмотрите.

iQOO 7 для глобального рынка предлагает чип Snapdragon 870, 8/12 Гб оперативной памяти, 128/25 Гб постоянной, 6,62-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, стереодинамики и систему охлаждения.

Для селфи есть модуль на 16 Мп и основная камера предлагает набор из датчиков 48 Мп + 13 Мп (сверхширик) + 2 Мп (монохромный). Питает iQOO 7 батарейка на 4000 мАч с быстрой зарядкой на 66 Вт. Запросили за версию с 8/128 Гб $427, модификация с 8/256 Гб обойдется в $454 и с 12/256 Гб — $481. А вот в этом случае ценники в Китае ниже, в среднем на $40, чем просят на глобальном рынке. Одной из первых стран, где можно купить iQOO 7 и iQOO 7 Legend стала Индия.

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Источник: gizchina