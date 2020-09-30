На какую дату назначена презентация Huawei Mate 40

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Назвали предположительную дату анонса Huawei Mate 40

Все в курсе той жуткой ситуации, в которой оказалась Huawei по воле США. Больше всего пострадало направление по производству чипов и линейка флагманов Huawei Mate 40. Уже активно обсуждают то, что чип Kirin 9000 и серия Mate 40 станут «лебединой песней» компании в сегменте флагманских продуктов.

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Анонс новинок ждали в сентябре, но было принято решение отложить его. Сама компания призывает проявить терпение и заявляет, что все идет по плану. Но когда же в планах компании презентация Huawei Mate 40? Известный инсайдер @RODENT950, нередко сливающий в сеть достоверную информацию о еще неанонсированных устройствах, поделился свежими данными о дате релиза флагманов.

По его сведениям, премьера назначена на 22 октября. И это дата глобального релиза серии Huawei Mate 40. В Китае продажи новинок развернут в октябре, а вот всему остальному миру придется подождать до следующего года. Инсайдеры уверяют, что на глобальный рынок флагманы доберутся только в 2021 году.

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Что касается самих устройств серии Mate 40, то их главными фишками станут OED-матрицы с повышенной частотой обновления, возросшая по мощности быстрая зарядка, новая камера с оптикой Leica, фирменная оболочка EMUI 11 и фирменный чип Kirin 9000 с улучшенными показателями по производительности, энергоэффективности и работе искусственного интеллекта.

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Источник: twitter