Смартфоны Huawei начнут работать на HarmonyOS уже в январе следующего года

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Долгожданная ОС от неугомонной китайской компании Huawei должна начать свое шествие совсем скоро.

Как мы все знаем, Huawei представила вторую версию своей операционной системы HarmonyOS на конференции разработчиков этого года. Компания ставит перед собой Наполеоновскую цель оснастить все свои продукты HarmonyOS относительно оперативно.

Недавние слухи показали, что бета-версия HarmonyOS 2.0 появится уже в декабре 2020 года. А к январю-февралю 2021 года она дойдет до некоторых смартфонов компании.

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Президент подразделения компании Huawei Consumer BG Software Development Ван Ченглу дал интервью, в котором сообщил, что Huawei планирует к декабрю выпустить бета-версию HarmonyOS 2.0 исключительно для разработчиков. При этом, после первой волны тестирования, бета-версия HarmonyOS 2.0 будет доступна для нескольких смартфонов к февралю 2021 года.

Кроме того, тестирование будет продолжаться в течение нескольких месяцев до окончательной отправки стабильной версии на все еще ограниченное количество устройств. Это говорит о том, что первоначальная сборка может быть закрытой бета-версией. Очевидно, что флагманская серия P от Huawei может стать первой, которая получит возможность установить совершенно новую ОС.

Не забываем также, что, по философии компании, HarmonyOS спроектирована как прошивка, предназначенная для формирования своей экосистемы: на ней могут работать и смартфоны, и телевизоры, и даже холодильники с чайниками.

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Ван также высказал один интересный момент: по его мнению, причиной, по которой Huawei не выпустил HarmonyOS на рынок раньше, заключается в наличии близких партнерских отношений с Google. Но раз уж Google отпустили Huawei далеко и надолго, то можно и начать активную экспансию. Также, по словам Ченлу, Harmony была разработана задолго до скандала с правительством США и ее разработка ускорилась только после знаменитого запрета.

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Источник: Notebookcheck

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