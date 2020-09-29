Huawei наращивает объемы инвестиций в китайские компании

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Huawei хочет построить цепочку поставок внутри Китая

Санкции — это один из излюбленных инструментов давления со стороны США, чтобы обуздать и приструнить неугодных. В прошлом году под санкции попала Huawei и все ее дочерние предприятия. Но они не возымели действия и уже в 2020 году Америка предприняла очередную атаку, которая должна привести к уничтожению Huawei. По крайней мере, на такой исход надеются чиновники в США.

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Но Huawei продолжает бороться и видит сове спасение во внутреннем рынке. Китай стал не только надежным и стабильным рынком сбыта, но и здесь можно создать собственную цепочку поставок, чтобы не зависеть от поставщиков за пределами Поднебесной и вновь не стать заложником политических разборок.

Huawei даже готова изрядно потратиться на то, чтобы поддержать перспективные китайские стартапы, которые в будущем могут стать партнерами компании. Так, в апреле прошлого года была создана «дочка» Habo Investments, которая и отвечает за инвестиции в другие стартапы. За год она заключила 17 сделок, по условиям которых Huawei финансировала развитие и становление других компаний.

Инвестиции принесли свои первые результаты, Так, благодаря финансовой поддержке китайской компании Vertilite, специализирующейся на создании сенсоров, удалось наладить выпуск компонентов, которые теперь найдут свое применение в смартфонах Huawei.

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При выборе направлений для инвестирования приоритет отдается тем фирмам, которые смогут в будущем наладить поставку каких-либо компонентов для продукции Huawei. Правда, не стоит думать, что китайская компания подчистую скупает китайские стартапы. Нет, инвестиции идут дозировано, и она предпочитает приобретать не более 10% процентов акций компаний-соотечественников. Кроме того, Huawei и сама занята освоением целого ряда технологий и намерена самостоятельно поставить выпуск ряда компонентов на поток.

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Источник: reuters