4 года обновлений для Android-смартфонов. Спасибо Google и Qualcomm

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Google и Qualcomm хотят, чтобы смартфоны на новых чипах получали четыре года крупные апдейты и обновления безопасности

Сегодня Google поделилась хорошей новостью с фанатами Android. Начиная с Snapdragon 888 будущие смартфоны смогут получать обновления зеленого робота и патчи безопасности в течение четырех лет. На такую расширенную поддержку могут рассчитывать владельцы флагманов 2021 года. Естественно, при условии, что производители смартфонов подхватят эту эстафету и пересмотрят сроки поддержки устройств в сторону увеличения.

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Со своей стороны, чипмейкер и Google сделали так, что ОЕМ-производители смогут обновлять свои устройства до последней версии зеленого робота без необходимости вносить изменения в программное обеспечение чипов. Это позволит снизить затраты на выпуск ПО и сократить сроки подготовки апдейтов.

Еще одно обязательное условие — поддержка Project Treble и в «элиту» тех, кто может рассчитывать на 4 года обновлений не попадут уже вышедшие на рынок устройства. Речь идет исключительно о новых моделях. На данный момент еще ни один производитель Android-смартфонов не подтвердил готовность подхватить инициативу Google и Qualcomm. С большой долей уверенности можно говорить, что на 4-х летнюю поддержку могут рассчитывать владельцы будущих Pixel-фонов. Возможно, на этот шаг пойдет и Samsung, которая в этом году перевела свои флагманы на 3-х летний цикл обновлений.

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Ожидается, что возможность перехода на 4-х годичный срок прихода обновлений и патчей безопасности получат и те смартфоны на базе Android 11, которые будут работать на новых среднего уровня платформах от Qualcomm, которые начнут выходит со следующего года. Безусловно, одной инициативы Google и чипмейкера недостаточно, но начало положено. Дело за производителями мобильных устройств.

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Источник: 9to5google