Qualcomm готовит нового монстра производительности 700 серии Snapdragon

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Аппаратная платформа Snapdragon SM7350 станет ответом Qualcomm на выход Exynos 1080 и MT6893

В этот непростой для многих компаний и людей год чипмейкер Qualcomm решил добавить немного «волшебства» и позвать на помощь удачу, дав новому флагманскому процессору имя Snapdragon 888 5G. Три восьмерки в Азии ассоциируются с большой удачей, а она никогда никому не помешает.

Ожидалось, что вместе с топовой платформой компания представит Snapdragon 775G, но релиз отложен. Тем не менее инсайдеры уверяют, что компания готовит мощную новинку в рамках 700 серии Snapdragon. Поговаривают, что чип получил индекс SM7350 и по своей мощности он должен дать бой 5-нанометровому чипу Exynos 1080, который не так давно был анонсирован Samsung. Среди главных конкурентов новой платформы Qualcomm также называют MT6893, который будет изготовлен с применением 6-нанометровой технологии.

Чипсет SM7350 должны представить в первом квартале следующего года и не исключено, что анонс платформы совпадет с выходом первого устройства с ней на борту. Архитектура нового процессора неизвестна, как и нет понимания какой тонкий техпроцесс ляжет в его основу. Можно лишь с уверенностью говорить о том, что он предложит поддержку сетей пятого поколения.

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Источник: weibo