На смену Snapdragon 888 придет чип премиум класса

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Преемник Snapdragon 888 получит передовые технологии и обещан ощутимый прогресс

Этот год обещает ряд сюрпризов в области мобильных чипов. Так, Samsung готовится вывести на рынок свой процессор нового поколения с графикой от AMD, который должен существенно добавить по графической производительности по сравнению с Exynos 2100. Было бы наивно думать, что Qualcomm не оставит этот чип без ответа и не выпустит новую флагманскую платформу. Первые подробности о ней появились в сети.

Преемник Snapdragon 888 получил модельный номер SM8450, будет изготовлен с применением 4-нанометрового техпроцесса и в его основе будут лежать процессорные ядра Kryo 780 на базе архитектуры ARM Cortex v9. Очень похоже, что в основу нового чипа будут положены кастомизированные ядра Cortex-X2 и Cortex-A710, а также можно ждать отдельный кластер с энергоэффективными ядрами Cortex-A510.

За обработку графики должен отвечать видеоускоритель Adreno 730, который возможно, будет на голову выше предшественника. В пользу этого может говорить нейминг графики. За Adreno 660 в Snapdragon 888 последует сразу Adrеno 730, компания пропускает сразу несколько цифр в названии.

Среди прочих характеристик чипа SM8450 отмечают 5G‑модем Snapdragon X65, процессор обработки изображения Spectra 680, блок обработки видео Adreno 665, блок для работы с дисплеем Adreno 1195, поддержку до 1 ГГц по нисходящей канала mmWave и 400 МГц Sub-6 D.

На данном этапе это только набор характеристик и цифр, который мало что говорит о реальной производительности и возможностях нового флагманского чипа Qualcomm. Но можно не сомневаться, что прогресс на фоне Snapdragon 888 будет и, возможно, он будет ощутимым. По слухам, производством SoC займется компания TSMC, которая планирует приступить к тестовому производству 4-нм чипов. А массово их могут начать производить уже в 4 квартале нынешнего года.

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Источники: twitter, phonearena