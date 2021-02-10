На старте продаж Blackview BV6600 предлагают по меньшей цене

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Когда речь заходит о по-настоящему защищенных смартфонах, которые готовы стоически пережить любые невзгоды, то производителей таких устройств совсем немного. В число таких компаний стоит добавить Blackview, которая специализируется на выпуске смартфонов-внедорожников. Последняя новинка в ее исполнении Blackview BV6600, который выходит на рынок.

В рамках продвижения новинки на рынке, производитель предлагает ее только до 14 марта приобрести по меньшей цене — $129,99. И это на 35% ниже того ценника, который будут просить за смартфон после окончания льготного периода.

За эту сумму Blackview BV6600 предлагает максимальный уровень защиты IP68/IP69K и MIL-STD-810G и емкий аккумулятор на 8580 мАч, который позволит прожить смартфону в режиме ожидания до 792 часов. Благодаря столь емкой батарейке гаджет может выступить в роли внешнего аккумулятора, способного «дозаправить» прочие устройства.

В активе Blackview BV6600 чипсет Helio A25, 4 Гб оперативки и флеш-накопитель на 64 Гб, селфи-камера на 8 Мп и на тыльной стороне многомодульная камера с главным датчиком на 16 Мп. Работает аппарат под управлением Android 10 и на лицевой стороне установили экран диагональю 5,7 дюйма разрешением 1440х720 точек.

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