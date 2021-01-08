На вторичке замечен рост популярности б/у смартфонов

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Потребители все охотнее покупают поддержанные смартфоны

Рынок б/у смартфонов в 2020 году показал заметный рост по сравнению с 2019 годом несмотря на то, что общий рынок мобильных устройств показал падение. Так, по данным аналитиков IDC по итогам прошлого года рынок поддержанных аппаратов составил более 225 млн единиц. И это на 9,2% больше, чем было продано годом ранее.

Эксперты также уверены, что сегмент б/у смартфонов продолжит свой рост и к 2024 году составит 351,6 млн единиц. Оговоримся, что речь идет как о поддержанных аппаратах, так и о восстановленных. Среди причин роста популярности б/у смартфонов называется рост стоимости новых устройств и желание пользователей обновлять аппараты с минимальной нагрузкой для бюджета. Они являются «отличной экономичной альтернативой для потребителей, которые хотят сэкономить на покупке гаджетов».

К сожалению, аналитики не стали называть самые популярные б/у смартфоны, но учитывая показатели прошлых лет, то с большой долей вероятности наиболее охотно пользователи приобретали поддержанные iPhone. Еще одна особенность «яблочных» смартфонов — они медленнее других б/у аппаратов дешевеют.

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Источник: gizmochina