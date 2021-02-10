Надо брать! Power Bank на 27 000 000 мАч для всего

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Создан рекордный по емкости внешний аккумулятор

Самый мощный квантовый компьютер, самый большой телескоп, самый высокий искусственный водопад, самый высокий мост… Китайцы обожают удивлять мир рекордами и благодаря им какие-то вещи уже не кажутся такими фантастическими и недостижимыми. Они любят все «самое» и неудивительно, что одному из них пришло в голову создать самый емкий внешний аккумулятор в мире.

Как вам гигантский Power Bank на 27 000 000 мАч? В Китае нашелся умелец, который создал портативный аккумулятор такой емкостью. Этому великану под силу зарядить 5000 смартфонов, обладающих батареями емкостью 3000 мАч. Из них 60 единиц можно заряжать одновременно благодаря наличию стольких зарядных портов. При желании внешний аккумулятор способен питать энергией телевизор, стиральную машину, ноутбук, рисоварку и прочую электронику.

Умелец не сообщил о габаритах своего творения и его размерах. Очевидно, что это гигантский PowerBank, для транспортировки которого понадобится автомобиль. Такой источник питания с собой в кармане или сумке не прихватишь. Также нет информации, сколько времени уйдет на зарядку самого портативного аккумулятора. Вряд ли выпуск такого творения поставят на поток. Это лишь демонстрация того, что нет ничего невозможного, а также попытка прославиться и попасть в книгу рекордов Гиннеса.

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Источник: netcost