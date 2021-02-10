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Самые популярные модели часов для военных

Часы нужны всем, особенно военным. И часы для тех, кто чаще всего находится в экстремальных условиях, должны обладать определенными характеристиками. Нельзя взять с собой на службу свои любимые классические механические часы, как бы дороги они ни были сердцу или по реальной их стоимости. Часы для военных должны обладать сверхпрочностью и противоударностью, влагозащищенностью и практичностью, способностью выдержать пребывание на морозе.

Чем шире набор функций, тем лучше. Это означает, что часы смогут выручить военного в непростой ситуации, оказать ему неоценимую помощь. Надежность механизма не обсуждается, как и технические характеристики. Ведущие бренды все чаще добавляют в свой ассортимент модели, предназначенные для спортсменов и экстремалов. Производители дают задачу своим разработчикам изготовить часы, которые будут отличаться крепостью, долговечностью и станут ведущими в своей линейке. Современные реалии диктуют свои правила. И часы для военных сейчас пользуются повышенным спросом. Посетите каталог надежного магазина и найдите в соответствующем разделе экземпляр, который действительно пригодится вашему мужчине. Для поиска используйте источник информации: интернет-магазин часов Бест-Тайм

Skmei Disel Black - часы для военных

Компания Skmei выпускает качественные часы для экстремалов и военных профессий. Поэтому каждая модель способна выдержать погружение на глубину до трех метров. Часы Skmei Disel Black будут продолжать работать даже при температуре окружающей среды -35 градусов. К каждой модели прилагается официальная гарантия от производителя.

Характеристики:

кварцевый механизм;

центральная секундная стрелка;

циферблат – точки, рисочки, арабские цифры;

каучуковый браслет;

круглый корпус;

пластиковое стекло;

водостойкие;

вес - 60 г;

классическая застежка;

размер корпуса – 52*16 мм;

показывают часы, секунды и минуты.







Среди дополнительных функций будильник, таймер, подсветка, секундомер показывают день недели, месяц, дату. Прекрасный подарок для активного и бесстрашного мужчины, не боящегося трудностей, готов идти на подвиги. Понравятся спортсменам и военным. Могут оказаться полезными в походе.

Mars Pro Blac 5BAR от North Edge

Premium Smart Watch от бренда North Edge. Они были созданы специально для тех мужчин, которые ведут активный образ жизни и привыкли к высоким нагрузкам. Первоначально бренд North Edge создавал часы для моряков и пилотов, поэтому эта модель способна противостоять экстремальным нагрузкам и условиям.

Характеристики:

водонепроницаемые;

корпус из поликарбоната;

шок-устойчивое стекло;

механизм – кварц;

минеральное стекло;

черные;

резиновый ремень;

классическая застежка;

размер - 4,6*1,3 см.







Эта модель способна противостоять нагрузкам под водой на глубине 5 метров. Благодаря японскому механизму обеспечивается отличная точность скорости. Ни минеральное стекло, ни кейс поликарбоната не подвергаются механическому повреждению, на них не появляются трещины. Полезные функции включают: секундомер, подсветку, таймер, подсчет расстояния и калорий, фитнес-трекер, подсветку, будильник.

Спортивные часы Besta Military

Часы Besta Military относятся к спортивной категории. Их производят непосредственно в Украине, предназначены они для военных и занимающихся активными видами спорта. Модель по-настоящему уникальна, хорошо себя ведет даже в экстремальных условиях. Большое количество функций делает их практически уникальными в своей области. Ремешок в случае необходимости распускается и превращается в крепкую веревку.

Характеристики:

водостойкие;

стекло – поликарбонат;

нейлоновый ремешок;

размеры – 52*15 мм;

подсветка;

застежка-фастекс;

секундомер;

кремень;

термометр;

будильник;

свисток;

длина ремешка 25 см;

2 батареи.

Besta Military – это водостойкая модель зеленого цвета, отличающаяся надежностью и способностью сохранять свои функции даже в экстремальных условиях. С помощью этих часов даже можно развести костер, потому что у них есть огниво. Свисток нужен, чтобы отпугнуть животных или подать сигнал в случае бедствия. В темноте можно включить подсветку. Не боятся ни мороза, ни воды.

North Edge Apache Green 5 BAR - часы для моряков и пилотов

Если нужно часы, которые можно использовать в сложных условиях, способны выдержать сверххолодную температуру, с компасом и альтиметром, тогда нужно обратить внимание на эту модель. Они подходят ко всем жизненным ситуациям.

Характеристики:

барометр;

подсветка;

педометр;

минеральное стекло;

размер – 49*14;

тактические (для военных)







Кварцевые часы с тканевым ремешком и круглым корпусом. Арабские цифры. Обладают водостойкостью до 50 метров погружения.

Мужские часы Skmei Brave

Этот бренд стал лидером в Европе в прошлом году по продаже тактических часов для военных с точным ходом. Каждая модель, включая эту, изготовленную из органического поликарбонатного стекла, имеет повышенный уровень ударопрочности.

Характеристики:

подсветка;

секундомер;

можно погружаться до 3 метров в глубину;

диаметр - 47 мм;

секундомер;

будильник;

таймер;

каучуковый ремешок.







Недорогой и в то же время надежный вариант часов для военных. Незаменимые помощники на поле боя и во время учений. Идут с официальной гарантией от поставщика в цвете милитари, имеющие спортивный стиль.