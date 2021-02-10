Самые популярные модели часов для военных
Самые популярные модели часов для военных
Часы нужны всем, особенно военным. И часы для тех, кто чаще всего находится в экстремальных условиях, должны обладать определенными характеристиками. Нельзя взять с собой на службу свои любимые классические механические часы, как бы дороги они ни были сердцу или по реальной их стоимости. Часы для военных должны обладать сверхпрочностью и противоударностью, влагозащищенностью и практичностью, способностью выдержать пребывание на морозе.
Чем шире набор функций, тем лучше. Это означает, что часы смогут выручить военного в непростой ситуации, оказать ему неоценимую помощь. Надежность механизма не обсуждается, как и технические характеристики. Ведущие бренды все чаще добавляют в свой ассортимент модели, предназначенные для спортсменов и экстремалов. Производители дают задачу своим разработчикам изготовить часы, которые будут отличаться крепостью, долговечностью и станут ведущими в своей линейке. Современные реалии диктуют свои правила. И часы для военных сейчас пользуются повышенным спросом. Посетите каталог надежного магазина и найдите в соответствующем разделе экземпляр, который действительно пригодится вашему мужчине. Для поиска используйте источник информации: интернет-магазин часов Бест-Тайм
Skmei Disel Black - часы для военных
Компания Skmei выпускает качественные часы для экстремалов и военных профессий. Поэтому каждая модель способна выдержать погружение на глубину до трех метров. Часы Skmei Disel Black будут продолжать работать даже при температуре окружающей среды -35 градусов. К каждой модели прилагается официальная гарантия от производителя.
Характеристики:
- кварцевый механизм;
- центральная секундная стрелка;
- циферблат – точки, рисочки, арабские цифры;
- каучуковый браслет;
- круглый корпус;
- пластиковое стекло;
- водостойкие;
- вес - 60 г;
- классическая застежка;
- размер корпуса – 52*16 мм;
- показывают часы, секунды и минуты.
Среди дополнительных функций будильник, таймер, подсветка, секундомер показывают день недели, месяц, дату. Прекрасный подарок для активного и бесстрашного мужчины, не боящегося трудностей, готов идти на подвиги. Понравятся спортсменам и военным. Могут оказаться полезными в походе.
Mars Pro Blac 5BAR от North Edge
Premium Smart Watch от бренда North Edge. Они были созданы специально для тех мужчин, которые ведут активный образ жизни и привыкли к высоким нагрузкам. Первоначально бренд North Edge создавал часы для моряков и пилотов, поэтому эта модель способна противостоять экстремальным нагрузкам и условиям.
Характеристики:
- водонепроницаемые;
- корпус из поликарбоната;
- шок-устойчивое стекло;
- механизм – кварц;
- минеральное стекло;
- черные;
- резиновый ремень;
- классическая застежка;
- размер - 4,6*1,3 см.
Эта модель способна противостоять нагрузкам под водой на глубине 5 метров. Благодаря японскому механизму обеспечивается отличная точность скорости. Ни минеральное стекло, ни кейс поликарбоната не подвергаются механическому повреждению, на них не появляются трещины. Полезные функции включают: секундомер, подсветку, таймер, подсчет расстояния и калорий, фитнес-трекер, подсветку, будильник.
Спортивные часы Besta Military
Часы Besta Military относятся к спортивной категории. Их производят непосредственно в Украине, предназначены они для военных и занимающихся активными видами спорта. Модель по-настоящему уникальна, хорошо себя ведет даже в экстремальных условиях. Большое количество функций делает их практически уникальными в своей области. Ремешок в случае необходимости распускается и превращается в крепкую веревку.
Характеристики:
- водостойкие;
- стекло – поликарбонат;
- нейлоновый ремешок;
- размеры – 52*15 мм;
- подсветка;
- застежка-фастекс;
- секундомер;
- кремень;
- термометр;
- будильник;
- свисток;
- длина ремешка 25 см;
- 2 батареи.
Besta Military – это водостойкая модель зеленого цвета, отличающаяся надежностью и способностью сохранять свои функции даже в экстремальных условиях. С помощью этих часов даже можно развести костер, потому что у них есть огниво. Свисток нужен, чтобы отпугнуть животных или подать сигнал в случае бедствия. В темноте можно включить подсветку. Не боятся ни мороза, ни воды.
North Edge Apache Green 5 BAR - часы для моряков и пилотов
Если нужно часы, которые можно использовать в сложных условиях, способны выдержать сверххолодную температуру, с компасом и альтиметром, тогда нужно обратить внимание на эту модель. Они подходят ко всем жизненным ситуациям.
Характеристики:
- барометр;
- подсветка;
- педометр;
- минеральное стекло;
- размер – 49*14;
- тактические (для военных)
Кварцевые часы с тканевым ремешком и круглым корпусом. Арабские цифры. Обладают водостойкостью до 50 метров погружения.
Мужские часы Skmei Brave
Этот бренд стал лидером в Европе в прошлом году по продаже тактических часов для военных с точным ходом. Каждая модель, включая эту, изготовленную из органического поликарбонатного стекла, имеет повышенный уровень ударопрочности.
Характеристики:
- подсветка;
- секундомер;
- можно погружаться до 3 метров в глубину;
- диаметр - 47 мм;
- секундомер;
- будильник;
- таймер;
- каучуковый ремешок.
Недорогой и в то же время надежный вариант часов для военных. Незаменимые помощники на поле боя и во время учений. Идут с официальной гарантией от поставщика в цвете милитари, имеющие спортивный стиль.
Комментарии