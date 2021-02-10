Налетай, подешевело! Poco X3 Pro по хорошей цене

1589

Приятная цена на Poco X3 Pro заставляет руке тянуться к кошельку

Всего несколько дней назад состоялась премьера Poco X3 Pro, предложившего флагманскую производительность по доступной цене. Хорошая новость для пользователей наших широт заключается в том, что под капотом установлен мощный 4G-чип и нам не придется переплачивать за дорогое железо 5G. И на сегодняшний день это отменное предложение.

Если вы среди тех, кто хочет получить смартфон, чье «железо» будет рвать «середняков» за аналогичный прайс, то, возможно, сейчас и наступило время для этого. Только 29 марта можно будет урвать Poco X3 Pro с 6/128 Гб памяти за $184,81 (14 100руб.) в России и за $188 в Украине. Добавляйте смартфон в корзину и оплачивайте его в следующий понедельник. Но не забудьте ввести промокод "SHUTIM1000" (РФ) и "ALIAN11" (Украина).

Напомним, что Poco X3 Pro оснастили чипом Snapdragon 860, аккумуляторной батареей емкостью 5160 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой и дисплеем диагональю 6,67 дюйма разрешением 2400х1080 пикселей. Разрешение селфи-камеры составило 20 Мп и на тыльной стороне установили квадрокамеру 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. В наличии модуль NFC, дактилоскопический датчик на боковой грани и фирменная оболочка MIUI 12 на базе Android 11.

Купить Poco X3 Pro