Напомнили о Google Pixel 5a: дата анонса, характеристики и цена

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Google Pixel 5a позаимствует у Pixel 5 «железо» и камеры

На днях Google устроила небольшой анонс своим флагманам Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Больше о них расскажут осенью, а сейчас для затравки компания показала новинки во всей красе и открыла ряд подробностей о них. Но есть еще одна модель, которая ждет своей премьеры — Google Pixel 5a.

И вот сегодня пришло сообщение, что до осени тянут не станут и анонс смартфону устроят под занавес лета. В качестве даты релиза называют 26 августа 2021 года. В этом году он выйдет только в версии с поддержкой сетей пятого поколения, и ценник будет на уровне $450.

О самом Google Pixel 5a мы знаем, что он предложит дисплей диагональю 6,4 дюйма разрешением FullHD+, чипсет Snapdragon 765G, 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной. По слухам, питать смартфон будет аккумулятор емкостью 4650 мАч, предложат 3,5 мм разъем для наушников и защиту от пыли и влаги IP67.

Беспроводной зарядки не предложат, как и экран не будет обладать повышенной частотой кадров. Основная камера будет двойной, где в качестве главного выступит модуль на 12 Мп и в помощь ему будет дан ультраширик на 16-мегапикселей.

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Источник: gizmochina