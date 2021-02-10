Наконец-то WhatsApp превратится в нормальный мессенджер: фотографии теперь можно отправить в полном качестве

132

WhatsApp становится более удобным

Обмен фотографиями является важной частью любого мессенджера, это может быть фотография отдыха, которую вы отправляете своим близким или просто случайная фотография кошки на улице, или фотографии, которые вы присылаете коллегам по работе. Поэтому хотелось, чтобы фотографии были высочайшего качества.

WhatsApp недавно представил столько новых функций, о которых пользователи спрашивали уже давно. Приложение также прошло через некоторые изменения пользовательского интерфейса и UX на основе указаний Material Design 3.

Сейчас новое бета-обновление WhatsApp, версия 2.23.18.12. Ключевой особенностью этого обновления является возможность для пользователей отправлять фотографии и видео в оригинальном качестве.

WhatsApp сталкивался с критикой за сжатие изображений, что часто приводило к снижению четкости и потере мельчайших деталей. Даже недавняя высококачественная функция обмена фотографиями не была освобождена от легкого сжатия.

Предстоящая функция обещает бесперебойную работу пользователя. Это обеспечит удобную точку входа в средство выбора документов для выбора фотографий и видео из галереи программы. Несмотря на отметку «документы», процесс оптимизирован, чтобы избежать ненужной навигации по меню или папкам. По сути, пользователи могут легко делиться медиафайлами в оригинальном качестве с минимальными усилиями.

Пока эта долгожданная функция все еще находится на стадии разработки. Кроме того, WhatsApp продолжает внедрять инновации: последние бета-версии обновлений намекают на обновленный интерфейс вызовов, наклейки, созданные искусственным интеллектом и возможность планировать групповые звонки.

Читайте также: В Samsung Galaxy Fold 5 была обнаружена интересная деталь, которая направлена на прочность девайса

Источник: wabetainfo