Вот откуда у OnePlus Ace 2 Pro и redmi k60 Ultra столько памяти: революция в мире DRAM

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Сверхскорость уже скоро

SK hynix Inc. объявила сегодня, что начала поставки первой в области 24-гигабайтной (ГБ) мобильной DRAM с двойной скоростью передачи данных 5X (LPDDR5X) своим клиентам, после массового производства LPDDR5X в ноябре 2022 года. В январе SK hynix разработала LPDDR5T, который является обновленным продуктом LPDDR5X для разработки LPDDR6 8-го поколения.





"Компания интегрировала процесс High-K Metal Gate (HKMG) в пакет LPDDR5X на 24 ГБ, что позволило продукту обеспечивать исключительную энергоэффективность и производительность", - заявили в SK hynix. «Добавление пакета 24 ГБ в наш портфолио продуктов DRAM для мобильных устройств дало нам большую гибкость в удовлетворении потребностей клиентов».

Пакет LPDDR5X на 24 ГБ работает в диапазоне сверхнизких напряжений от 1,01 до 1,12 В, установленном Объединенным советом по разработке электронных устройств (JEDEC), и может обрабатывать 68 ГБ данных в секунду, что эквивалентно передаче 13 FHD (Full- HD) в секунду. Результаты действительно поразительны, надеемся увидеть массовость таких решений.

До сегодняшнего объявления SK hynix начала поставлять свой новый продукт изготовителю смартфонов OPPO с прошлого месяца. Последний флагманский смартфон OPPO Oneplus Ace 2 Pro, оснащенный пакетом LPDDR5X от SK hynix на 24 ГБ, был представлен 10 августа.

«Благодаря своевременной поставке 24 ГБ LPDDR5X от SK hynix, мы смогли стать первыми, кто выпустил смартфон с самой большой в области емкостью DRAM», — сказал Луи Ли, вице-президент по маркетингу OPPO. «Этот новый смартфон позволит клиентам наслаждаться оптимизированной многозадачной средой, а также увеличенным сроком службы батареи».

Благодаря стремительному повышению производительности роль современного смартфона вышла за пределы коммуникационного устройства к периферийному устройству и ИТ-эксперты прогнозируют, что этот гаджет станет незаменимым в эпоху ИИ. Чтобы включить искусственный интеллект в смартфоны, крайне важно повысить производительность полупроводниковой памяти, являющейся основным компонентом, и, соответственно, прогнозируется дальнейший рост области памяти.

«Наряду с более быстрым продвижением в более широкой ИТ-индустрии, наши продукты LPDDR смогут поддерживать растущий перечень приложений, таких как ПК, серверы, высокопроизводительные вычисления (HPC) и автомобильные транспортные средства», — сказал Мёнгсу Парк, вице-президент и руководитель маркетинга DRAM в SK hynix.

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Источник: techpowerup