Нас ожидает значительное повышение цены подписки на YouTube Premium: в некоторых странах Европы уже ввели новые цены!

84

Передайте деньги за проезд на YouTube!

Вслед за Соединенными Штатами начинается международное повышение цен на YouTube Premium. Видеосервис Google медленно внедряет его в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке, в частности, в таких странах: Аргентина, Австралия, Австрия, Чили, Германия, Польша, Турция. Это касается индивидуальных, семейных и студенческих планов YouTube Premium и YouTube Music Premium.

Имеющиеся подписчики начнут видеть новые цены по следующему платежному циклу, соответствующее сообщение будет отправлено на электронную почту. Как заявляет Google, такое решение помогает "продолжать совершенствовать Премиум и поддерживать создателей и исполнителей, которых вы смотрите на YouTube".

Это связано и с тем, что YouTube запрещает блокировку рекламы во всем мире, а также с запуском новых функций в приложении. YouTube Premium убирает рекламу, добавляет воспроизведение видео только со звуком и позволяет загружать видео в режиме офлайн. Другие функции включают качество потокового видео 1080p Premium, общий просмотр Google Meet и возможность тестировать функции заранее.

Пока Украина не это касается, но стоит готовить кошельки.

Источник: 9to5google