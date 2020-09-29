Нашли скидки на беспроводную зарядку Anker Qi, колонку Anker Soundcore 2 и ирригатор Mornwell

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Беспроводную зарядку Anker Qi, колонку Anker Soundcore 2 и ирригатор Mornwell можно купить по сниженной цене

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Беспроводное зарядное устройство Anker Qi

Характеристики: A2503, 10Вт, Micro-USB, QC 2.0/3.0, LED-индикатор

Цена: $8,89 - https://lite.al/hIVAv

Промокод "ANKER3USD2"

Портативная колонка Anker Soundcore 2

Характеристики: A3105, 12W, Bluetooth 4.2, IPX7

Предложение для РФ

Цена: $28,40 - https://lite.bz/CnSbwM

Промокод "KIS94"

Ирригатор Mornwell

Характеристики: D52, резервуар для воды 300 мл, 1400 мАч, IPX7

Доставка из Китая

Цена: $18,04 - https://lite.al/O2_hRs

Купон магазина $5