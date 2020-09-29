Нашли скидки на беспроводную зарядку Anker Qi, колонку Anker Soundcore 2 и ирригатор Mornwell
Беспроводную зарядку Anker Qi, колонку Anker Soundcore 2 и ирригатор Mornwell можно купить по сниженной цене
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Беспроводное зарядное устройство Anker Qi
Характеристики: A2503, 10Вт, Micro-USB, QC 2.0/3.0, LED-индикатор
Цена: $8,89 - https://lite.al/hIVAv
Промокод "ANKER3USD2"
Портативная колонка Anker Soundcore 2
Характеристики: A3105, 12W, Bluetooth 4.2, IPX7
Предложение для РФ
Цена: $28,40 - https://lite.bz/CnSbwM
Промокод "KIS94"
Ирригатор Mornwell
Характеристики: D52, резервуар для воды 300 мл, 1400 мАч, IPX7
Доставка из Китая
Цена: $18,04 - https://lite.al/O2_hRs
Купон магазина $5
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