Насколько хороша быстрая зарядка Xiaomi Mi 10 Ultra

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Вчера по случаю своего 10-летия Xiaomi представила ультимативный флагман Mi 10 Ultra. Практически все характеристики самый топ: лучшая камера с ультразумом, отличный дисплей и ультрабыстрая зарядка. Смартфон поступит в продажу в Китае 16 августа, и в комплекте с ним покупатели найдут блок питания на 120 Вт.

На презентации было сказано, что на полную зарядку батарейки емкостью 4500 мАч уйдет всего 23 минуты, а за 5 минут ее ресурс будет восполнен на 41%. Но насколько заявленные цифры отвечают реальному положению дел? Блогеры, которые уже успели заполучить новинку на тест, решили это выяснить.

Как оказалось, Xiaomi все же немного приукрасила, но не критично. Так, по результатам зарядки Xiaomi Mi 10 Ultra с фирменным комплектным адаптером на 120 Вт было установлено, что зарядить смартфон от 0 до 100% действительно можно всего за 23 минуты. Но за первые пять минут батарейка заряжается на 36%, а не на 41% как было заявлено. За 10 минут емкость аккумулятора была восполнена на 59%, 15 минут — 79% и 20 минут — 95%.

Все эти показатели, конечно же, стоит проверить самим. В своем будущем обзоре Xiaomi Mi 10 Ultra мы уделим вопросу скорости зарядки самое пристальное внимание.

Источник: weibo