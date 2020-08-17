Наушники от Microsoft Surface Buds обновят расцветку

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Microsoft решила обновить расцветку своих наушников Surface Buds – теперь в наличии есть графитовый цвет.





Microsoft медленно, но верно пополняет список своей физической продукции. Вот совсем недавно был представлен дикий, но от этого еще более интересный смартфон Surface Duo. Теперь же компания решила стряхнуть пыль с прошлогодних TWS-наушников Surface Buds.

В настоящее время наушники от американской компании доступны только в одном цветовом исполнении под названием «Glacier» (Ледник). Отстуствие вариативности не устраивало компанию, поэтому совсем скоро должна появиться версия Buds c новой стильной расцветкой – под графит.

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Стало известно об этом благодаря обновленной странице товара на сайте официального магазина Microsoft. На ней можно заметить большое рекламное изображение, на котором написано, что Buds скоро появятся в продаже в новом графитовом цвете. Издание Windows Central сообщило, что наушники будут доступны 10 сентября, в тот же день, когда начнутся продажи Surface Duo.





Главной фичей наушников является зверское время автономной работы – 8 часов от одного зарядка и до 24 часов с зарядным кейсом. В каждом наушнике производитель разместил драйвер размером 13,6 мм и два микрофона. Имеется поддержка сенсорного и голосового управления. Вы даже можете использовать свой голос для работы с документами, если у вас есть подписка на Microsoft 365. Наушники совместимы с устройствами под управлением Windows 10, Android 9 и выше, а также iOS 12 и выше.

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Стоимость наушников составляет 199,99$.





Источник: Windows Central