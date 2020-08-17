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Наушники от Microsoft Surface Buds обновят расцветку

17.08.2020 582 0

Microsoft решила обновить расцветку своих наушников Surface Buds – теперь в наличии есть графитовый цвет.

 

Наушники от Microsoft Surface Buds обновят расцветку – фото 1

 

Microsoft медленно, но верно пополняет список своей физической продукции. Вот совсем недавно был представлен дикий, но от этого еще более интересный смартфон Surface Duo. Теперь же компания решила стряхнуть пыль с прошлогодних TWS-наушников Surface Buds.

 

В настоящее время наушники от американской компании доступны только в одном цветовом исполнении под названием «Glacier» (Ледник). Отстуствие вариативности не устраивало компанию, поэтому совсем скоро должна появиться версия Buds c новой стильной расцветкой – под графит.

 

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Стало известно об этом благодаря обновленной странице товара на сайте официального магазина Microsoft. На ней можно заметить большое рекламное изображение, на котором написано, что Buds скоро появятся в продаже в новом графитовом цвете. Издание Windows Central сообщило, что наушники будут доступны 10 сентября, в тот же день, когда начнутся продажи Surface Duo.

 

Наушники от Microsoft Surface Buds обновят расцветку – фото 2


Главной фичей наушников является зверское время автономной работы – 8 часов от одного зарядка и до 24 часов с зарядным кейсом. В каждом наушнике производитель разместил драйвер размером 13,6 мм и два микрофона. Имеется поддержка сенсорного и голосового управления. Вы даже можете использовать свой голос для работы с документами, если у вас есть подписка на Microsoft 365. Наушники совместимы с устройствами под управлением Windows 10, Android 9 и выше, а также iOS 12 и выше.

 

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Стоимость наушников составляет 199,99$.

 

Наушники от Microsoft Surface Buds обновят расцветку – фото 3

 

Источник: Windows Central

Microsoft Surface Buds
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 17.08.2020

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Наушники от Microsoft Surface Buds обновят расцветку