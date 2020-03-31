Анонс Microsoft 365: усовершенствованная версия Office 365

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Microsoft представила новую подписку на собственные сервисы — Microsoft 365. Сама компания называет ее «сервисом подписки на вашу жизнь», и по факту это ребрендинг Office 365 с рядом улучшений и нововведений. Распространять Microsoft 365 начнут с 21 апреля по цене $6,99 в месяц за персональный пакет и за «семейный» до 6 человек — $9,99.

В числе новшеств называют интеграцию облачных технологий, задача которых повысить качество презентаций и текстов, обеспечить безопасность в сети и помочь контролировать финансы. Появилась и встроенная функция Microsoft Editor, доступная на 20 языках и поддерживается утилитами Outlook, Word, Edge и Chrome. Она заточена на работу искусственного интеллекта, который поможет разобраться с грамматикой и орфографией. Microsoft Editor также получила инструменты для проверки текста на плагиат и правильность построения фраз.

Microsoft также встроила новые функции в свое программное обеспечение для презентаций PowerPoint, которые мониторят репетиции и рекомендуют изменения в них.

В Excel внедрены новые функции, связанные с банковскими и кредитными картами для загрузки данных о расходах, позволяющие более рационально планировать свои траты. Также новым является приложение под названием Family Safety (семейная безопасность), которое позволяет родителям контролировать и регулировать время трансляции контента для детей на экранах Windows, Android и Xbox.

Родители смогут видеть приложения и игры, которые используют дети, какие поисковые запросы они используют и сколько времени проводят в том или ином приложении. Кроме того, данная функция призвана оповещать о месторасположении членов семьи.

Источник: theverge