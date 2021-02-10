Наушники POCO Pop Buds: очередная смена логотипа

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Не смартфонами едиными. POCO начнет выпускать клоны гарнитур Redmi

Слово ребрендинг стало одним из ключевых, которое характеризует деятельность компании POCO. Несмотря на все попытки создать имидж, что она независима и не подпадает под «юрисдикцию» Xiaomi, она же сама старательно и разрушает его. До сегодняшнего дня компания уже немало клонировала смартфонов Redmi, а теперь займется этим же и в других сегментах.

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В базе данных Bluetooth Special Interest Group (SIG) была обнаружена информация о наушниках POCO Pop Buds и Redmi Buds 3 Pro. Интересно, что все они получили одинаковый модельный номер TWSEJ01ZM. И он же присвоен Redmi AirDots 3 Pro. Не сложно догадаться, что за пределами Китая Redmi AirDots 3 Pro будут доступны с разными именами исходя из региона продаж. В очередной раз POCO прибегнет к практике переклеивания шильдика на продукт, созданный Redmi.

Еще год назад POCO объявила о своих планах по выходу на рынок беспроводных наушников. В итоге этого не случилось и только спустя год компания все же решилась это сделать. Кроме того, POCO заявляла, что не планирует в ближайшее время запускать аудиопродукцию и носимые устройства на глобальный рынок. А это может означать, что POCO Pop Buds станут эксклюзивом для рынка Индии, а для других стран приготовили Redmi Buds 3 Pro.

Напомним, что Redmi AirDots 3 Pro были представлены в Китае в прошлом месяце. В их активе активный шумодав до 35 дБ, защита от влаги IPX4, беспроводная зарядка зарядного кейса и заявленное время автономной работы 6 часов на одном заряде (до 28 часов с футляром).

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Источник: fonearena