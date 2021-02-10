Наушники POCO Pop Buds: очередная смена логотипа
Не смартфонами едиными. POCO начнет выпускать клоны гарнитур Redmi
Слово ребрендинг стало одним из ключевых, которое характеризует деятельность компании POCO. Несмотря на все попытки создать имидж, что она независима и не подпадает под «юрисдикцию» Xiaomi, она же сама старательно и разрушает его. До сегодняшнего дня компания уже немало клонировала смартфонов Redmi, а теперь займется этим же и в других сегментах.
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В базе данных Bluetooth Special Interest Group (SIG) была обнаружена информация о наушниках POCO Pop Buds и Redmi Buds 3 Pro. Интересно, что все они получили одинаковый модельный номер TWSEJ01ZM. И он же присвоен Redmi AirDots 3 Pro. Не сложно догадаться, что за пределами Китая Redmi AirDots 3 Pro будут доступны с разными именами исходя из региона продаж. В очередной раз POCO прибегнет к практике переклеивания шильдика на продукт, созданный Redmi.
Еще год назад POCO объявила о своих планах по выходу на рынок беспроводных наушников. В итоге этого не случилось и только спустя год компания все же решилась это сделать. Кроме того, POCO заявляла, что не планирует в ближайшее время запускать аудиопродукцию и носимые устройства на глобальный рынок. А это может означать, что POCO Pop Buds станут эксклюзивом для рынка Индии, а для других стран приготовили Redmi Buds 3 Pro.
Напомним, что Redmi AirDots 3 Pro были представлены в Китае в прошлом месяце. В их активе активный шумодав до 35 дБ, защита от влаги IPX4, беспроводная зарядка зарядного кейса и заявленное время автономной работы 6 часов на одном заряде (до 28 часов с футляром).
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Источник: fonearena
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