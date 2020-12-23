Наушники Realme Buds Air Pro Master Edition для стиляг

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Представлены наушники Realme Buds Air Pro Master Edition с эффектной расцветкой и шумодавом

Realme продолжает расширять ассортимент своих устройств и сегодня представила беспроводные наушники погружного типа Buds Air Pro Master Edition, созданные в сотрудничестве с дизайнером Hermes Жозе Леви (Jose Levy). Одной из фишек новинки стала эффектная и стильная серебристая расцветка с зеркальным отливом. Именно ради этого ртутного цвета и затеяли выход гарнитуры, которая по своему техническому оснащению ничем не отличается от Realme Buds Air Pro.

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Внутри Realme Buds Air Pro Master Edition скрываются 10-миллиметровые излучатели Bass Boost Driver. Наушники оснащены двумя микрофонами для работы системы активного шумоподавления до 35 дБ и заявлен специальный игровой режим Super Low Latency Gaming Mode, обеспечивающий задержку передачи сигнала 94 мс. Имеется режим Transparency Mode, позволяющий одновременно слышать звуки окружающей среды и музыку.

Производитель декларирует до 25 часов автономной работы Realme Buds Air Pro Master Edition с использованием зарядного кейса. Есть поддержка быстрой зарядки и всего 15 минут достаточно, чтобы обеспечить 7 часов воспроизведения музыки. Заявлен класс защиты IPX4, который говорит о наличии защиты от брызг.

В продажу наушники поступят 8 декабря по цене $68.

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Источник: tudocelular