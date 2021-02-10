Наушники Xiaomi с шумодавом уже скоро, а анонс Xiaomi Mi Pad 5 придется подождать

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13 мая представят топовые наушники с шумоподавлением, а планшеты семейства Xiaomi Mi Pad 5 покажут во второй половине года

На этой неделе Xiaomi решила порадовать своих поклонников очередной новинкой. Сегодня на своей странице в сети Weibo компания опубликовала тизер, который извещает, что анонс нового продукта состоится 13 мая. Промо-плакат не оставляет сомнений, какую новинку намерены презентовать. Это будут беспроводные наушники с системой шумоподавления.

На данный момент нет понимания, будут ли наушники обладать активным или пассивным шумодавом, но сама Xiaomi уверяет, что это будет премиальная гарнитура. Если это так, то флагманской модели надлежит предлагать активное шумоподавление. Больше о характеристиках новинки не было сказано ничего. Впрочем, всего три дня, и мы будем знать о наушниках все.

Тем временем пришла информация, что премьеру Xiaomi Mi Pad 5 запланировали не на май, как предсказывали сетевые источники. Так со ссылкой на менеджера по продуктам компании Ван Тенг Томаса сообщается, что пятое поколение планшетов представят во второй половине года. А это означает, что ранее июля анонс Xiaomi Mi Pad 5 ждать не стоит.

Напомним, что по неподтвержденной информации Xiaomi Mi Pad 5 выйдет в трех версиях, но все они получат чипы от Qualcomm, 120-герцовые дисплеи разрешением 2К и фирменную оболочку MIUI 12 на базе Android 11, которая специально адаптирована для работы на планшетном ПК. У базовой версии экран должен быть диагональю 10,97 дюйма и емкость батарейки составит 8720 мАч.

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Источники: gsmarena, gizmochina