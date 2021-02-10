Самый дешевый Samsung Galaxy A05s представлен, будущий хит за 6-7 тысяч

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УЛУЧШЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО ПРИЕМНОЙ ЦЕНЕ

Компания Samsung представила новый бюджетный смартфон Galaxy A05S.

По сравнению с предшественником Galaxy A04s, он получил более мощный процессор Snapdragon 680, больший 6,7-дюймовый экран Full HD, тройную камеру и быструю зарядку 25 Вт.

Galaxy A05s работает на Android 13 с оболочкой One UI 5.1. В настоящее время он анонсирован в Индии, где цена составляет 14 999 рупий (около 180 долларов или 6700 грн). Также недавно этот смартфон вышел в Филиппинах, поэтому релиз у нас может быть уже совсем скоро.

Так что у новинки есть все шансы завоевать рынок - особенно если цена в Украине будет немного дешевле, чем в Индии - разметут как горячие пирожки

Источник - GSMArena