Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA

Самый дешевый Samsung Galaxy A05s представлен, будущий хит за 6-7 тысяч

19.10.2023 92 0

УЛУЧШЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО ПРИЕМНОЙ ЦЕНЕ

 

Компания Samsung представила новый бюджетный смартфон Galaxy A05S.

 

Galaxy A05s

 

По сравнению с предшественником Galaxy A04s, он получил более мощный процессор Snapdragon 680, больший 6,7-дюймовый экран Full HD, тройную камеру и быструю зарядку 25 Вт.

 

Galaxy A05s работает на Android 13 с оболочкой One UI 5.1. В настоящее время он анонсирован в Индии, где цена составляет 14 999 рупий (около 180 долларов или 6700 грн). Также недавно этот смартфон вышел в Филиппинах, поэтому релиз у нас может быть уже совсем скоро.

 

Самый дешевый Samsung Galaxy A05s представлен, будущий хит за 6-7 тысяч – фото 2

 

Так что у новинки есть все шансы завоевать рынок - особенно если цена в Украине будет немного дешевле, чем в Индии - разметут как горячие пирожки

 

Источник - GSMArena

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 19.10.2023
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Самый дешевый Samsung Galaxy A05s представлен, будущий хит за 6-7 тысяч