Лучшая цена на iPhone 12: отличная камера и топовые характеристики в одном корпусе всего от 14 282

96

Лучший вариант - iPhone 12

iPhone 12 – лучший из лучший и один из самых оптимальных для покупки смартфонов. Телефон имеет отличный современный дизайн с плоскими гранями и изготовлен из премиальных материалов. Смартфон имеет приятные размеры, не слишком большой.

Здесь стоит 6.1 дюймовый дисплей Super Retina XDR с разрешением экрана 2532x1170 пикселей и плотностью 460 пикселей на дюйм.

Процессор здесь по традициям Apple один из лучших – Apple A14 Bionic. Смартфон очень быстрый, все идет по максимальным настройкам.

Сзади элегантно расположены две камеры по 12 МП, одна основная широкоугольная камера с диафрагмой 1.6, а вторая - ультра-широкоугольная с диафрагмой 2.4, с ее помощью получается захватить больше объектов в камеру. Фотографии получаются отличные.

Видео можно снимать как 720p, 1080p и 4k с частотой кадров 25, 30 и 60 кадров в секунду. Также для видео предусмотрена технология Dolby Vision, позволяющая снимать суперяркое видео в формате HDR, но только 30 кадров в секунду.

У iPhone 12, на удивление, уменьшается емкость аккумулятора по сравнению с предыдущими моделями, теперь это 2815 мАч, однако заряд он держит лучше. Также девайс имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

В целом смартфон супер, смотрится стильно, имеет хорошую мощность, имеет хороший выбор цветов. Сейчас это один из самых лучших вариантов на рынке. Заказать смартфон можно по ссылке ниже:

iPhone 12 64 GB – 14 282 грн.

С промокодом BTSandroprice32 сэкономьте на покупке $32

Это и еще много ТОПовых предложений вы сможете найти в нашем телеграмм-канале Andro-Price Aliexpress:

Andro-Price Aliexpress

Как заказывать посылки из Aliexpress в любой город Украины можно посмотреть в подробной инструкции по этой ссылке:

Как заказывать посылки с Aliexpress

Читайте также: Apple переманивает на свою сторону: компания приучила пользоваться iPhone и Apple Watch

https://andro-news.com/ru/news/apple-peremanyue-na-svoyu-storonu-kompaniya-privchila-koristuvat.html