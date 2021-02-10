Лучшая цена! Redmi K60 (Poco F5 Pro) с 1.5K экраном и процессором Snapdragon 8+ Gen 1 по цене всего 12 198

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Может быть что-нибудь лучше?

Redmi K60 – один из лучших представителей своего сегмента. Он снабжен мощной оболочкой и имеет стильный дизайн.

На передней панели телефона находится 6,67” OLED-экран с разрешением 3200*1440, поддерживающий высокую частоту обновления 120 Гц. Цветопередача отличная.

Redmi K60 оснащен процессором Snapdragon 8+ Gen 1, который точно удовлетворит все потребности даже самых взыскательных пользователей. Смартфон отлично тянет игры.

Смартфон оснащен тремя камерами по вертикали. Верхняя камера – основная с апертурой f/1.9 и возможностью делать 64-мегапиксельные снимки с оптической стабилизацией изображения OIS. Средняя камера – сверхширокая 8-мегапиксельная, а нижняя – 2-мегапиксельная макрокамера, а не телеобъектив.

Redmi K60 оснащен встроенной батареей емкостью 5500 мАч. Что касается зарядки, то он поддерживает проводную зарядку мощностью 67 Вт, а также беспроводную скоростью 30 Вт.

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Redmi K60 - это аналог глобального Poco F5 Pro, единственным отличием между ними является чуть меньше батарея у Poco F5 Pro в 5160 мАч. Итак, кому нужно действительно мощное устройство по сладкой цене, стоит присмотреться к Redmi K60. Приобрести смартфон можно по ссылке ниже:

Redmi K60 12/256 Гб - от 12 198 ($326)