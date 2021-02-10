ТОП-5 лучших бюджетных роботов-пылесосов в начале 2024 года - рейтинг

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Работы-пылесосы давно стали обязательными устройствами для комфортной и быстрой уборки дома. Они позволяют содержать помещение в чистоте, не тратя много времени. Робот-пылесос самостоятельно справится со всеми задачами и обеспечит идеальную чистоту как в спальне, так, например, и в офисе.

На технологическом рынке представлено большое количество роботов-пылесосов от разных производителей. Поэтому пользователи не знают, какую достойную модель выбрать. Мы подготовили подборку, состоящую из 5 лучших бюджетных роботов-пылесосов, которые вы можете приобрести в начале 2024 года. Такая покупка не только станет инвестицией в чистоту вашего дома, но и сохранит бюджет.

ТОП-5 лучших недорогих роботов-пылесосов в 2024 году

Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Lite

Dreame D9 Max

Midea Robot Vacuum Cleaner i5c

Xiaomi Robot Vacuum E10

ZACO V5x

В нашем рейтинге вы найдете доступные устройства. Приблизительный ценовой диапазон – от 5000 до 9000 грн. В этот сегмент входят пылесосы, которые без проблем уберут квартиру стандартных размеров и позволят поддерживать дом в чистоте. Но с большими помещениями или сильной загрязненностью, такой как шерсть нескольких животных, эти устройства могут справляться не очень хорошо.

Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Lite

Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Lite

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Нашу подборку открывает робот-пылесос от компании Xiaomi, которая также славится разными качественными устройствами для дома. Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Lite оснащен пылесборником с системой циклон и обеспечивает влажную и сухую уборку.

Габариты пылесоса небольшие – 8.1 x 35.3 x 35.3 см весом 3.6 кг. Модель предлагается в белом и черном цветах, но чаще всего в продаже можно найти первый вариант. Из насадок у Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Lite есть боковая щетка и турбощетка + микрофибра для влажной уборки. Робот поддерживает функцию регулировки подачи воды, умеет убирать по расписанию и имеет сенсор помех. Есть защита от падения.

Сила всасывания Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Lite составляет 2200 Па при объеме пылесборника 0.45 л. Емкость для воды имеет объем 0,27 л. В качестве фильтра тонкой очистки используются популярные фильтры HEPA. Карту помещения робот строит с помощью камеры, а управление возможно из приложения. Заявлен голосовой помощник Xiaomi Mi Home, который для нашей страны не очень актуален.

Площадь уборки Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Lite стандартная – 100 м². Этого хватит, чтобы убрать двухкомнатную, трехкомнатную и даже четырехкомнатную квартиру. Робот-пылесос умеет преодолевать высокие пороги до 20 мм.

Теперь несколько слов об автономности. Аккумулятор типа Li-Ion имеет емкость 2.6 Ач и напряжение 14.4 В. На одном заряде устройство может убрать помещение площадью до 60-100 м². Для зарядки Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Lite предусмотрена специальная зарядная станция.

ОТ ЛЮБИМОГО БРЕНДА Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Lite Оценки

Габариты: 9/10 Площадь уборки: 7/10 Пылесборник: 8/10 Функционал: 8/10 Автономность: 8/10



Плюсы

+ Справится с высокими порогами + Относится к экосистеме Xiaomi + Есть локальный и турборежим + Влажная и сухая уборка Минусы: - Площадь уборки всего 100 м² Від 6 999 грн

Dreame D9 Max

Dreame D9 Max

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Это отличный робот-пылесос от менее популярной фирмы Dreame, представленный в черном и белом цветах. Форма корпуса здесь также круглая, а размеры составляют 9.7×35×35 см с массой 3.8 кг. Dreame D9 Max обеспечит качественную уборку благодаря следующим насадкам – турбощетка и боковая щетка для сухой уборки и микрофибра для влажной.

Пылесборник с типом конструкции система циклон идет объемом на 0.57 л. Емкость воды на 0.27 л. Мощности всасывания 40 Вт достаточно для качественной и быстрой уборки, а сила всасывания составляет 4000 Па. Фильтр HEPA позаботится о тщательной очистке воздуха.

Уровень шума Dreame D9 Max находится в пределах 65 дБ. Вы не будете испытывать особого дискомфорта от работы пылесоса, но и нельзя сказать, что это самый крутой показатель. Есть модели, которые работают чуть потише. Робот-пылесос может похвастаться дополнительными режимами работы – локальным и турборежимом. Также есть регулировка подачи воды, сенсор помех, защита от падения и определение ковров.

Построение карты помещения осуществляется не с помощью камеры, как у Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Lite, а через дальномер с использованием лазера. Это позволяет более точно выстроить карту помещения. Площадь уборки достаточно большая – 250 м². Вы сможете без проблем убрать частный дом. Устройство справляется с большими порогами до 20 мм.

В качестве голосового ассистента у Dreame D9 Max используется Amazon Alexa. Команды на английском языке он распознает, а вот на украинском и русском нет. Аккумулятор емкостью 5.2 Ач может работать на одном заряде 150 минут. Этого точно хватит для одной уборки. За питание батареи отвечает зарядная станция.

УБЕРЕТ БОЛЬШОЕ ПОМЕЩЕНИЕ Dreame D9 Max Оценки

Габариты: 8/10 Площадь уборки: 10/10 Пылесборник: 9/10 Функционал: 9/10 Автономность: 9/10



Плюсы

+ Лазер для построения карты помещения

+ Большая площадь уборки

+ Не боится высоких порогов + Неплохой объем пылесборника Минусы: - Габариты не очень компактны Від 7 651 грн

Midea Robot Vacuum Cleaner i5c

Midea Robot Vacuum Cleaner i5c

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Недорогой робот-пылесос, который будет хорошо справляться с базовой ежедневной уборкой – как сухой, так и влажной. Найти гаджет можно в черном и белом цветах. Из насадок вы получаете две боковые щетки, одну микрофибру и турбощетку.

Робот способен убирать по расписанию, а управлять им вы сможете через приложение на смартфоне или идущий в комплекте пульт дистанционного управления. Карта помещения строится через датчики, что не так удобно, как лазерный дальномер в Dreame D9 Max. Из плюсов следует отметить сенсор помех и защиту от падений. Имеется регулировка подачи воды.

Midea Robot Vacuum Cleaner i5c оснащен дополнительными режимами работы: есть локальный режим для точечной уборки, уборка по периметру вдоль стен и турборежим. Максимальная площадь уборки 120 м2. Преодоление порогов не превышает 17 мм: ковры и небольшие выступы не помешают, а вот с высокими порогами робот может уже не справиться.

Уровень шума Midea Robot Vacuum Cleaner i5c находится в пределах 64 дБ. Сила всасывания пылесборника стандартная – 4000 Па, как и объем – 0.45 л. В виде фильтра тонкой очистки используется тот же HEPA. Емкость для воды способна уместить 0.35 л.

Максимальное время работы Midea Robot Vacuum Cleaner i5c на одном заряде – 120 минут. Емкость Li-Ion аккумулятора – 2.6 Ач, а напряжение – 14 В. В комплекте идет зарядная станция, отвечающая за подпитку пылесоса.

СО ВСЕМИ НЕОБХОДИМЫМИ НАСАДКАМИ В КОМПЛЕКТЕ Midea Robot Vacuum Cleaner i5c Оценки

Габариты: 9/10 Площадь уборки: 7/10 Пылесборник: 8/10 Функционал: 8/10 Автономность: 8/10



Плюсы

+ 2 боковые щетки

+ Сухая и влажная уборка + Дополнительные режимы работы Минусы: - не очень тихий

- Построение карты помещения с помощью датчиков, а не дальномера Від 5 492 грн

Xiaomi Robot Vacuum E10

Xiaomi Robot Vacuum E10

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Еще одна хорошая модель от Xiaomi, вышедшая в 2023 году. Xiaomi Robot Vacuum E10 может похвастаться стильным минималистичным дизайном и габаритами 8x32.5x32.5 см с небольшим весом 3 кг. Возможна сухая и влажная уборка, которую осуществляет боковая щетка, турбощетка и микрофибра.

Мощность всасывания Xiaomi Robot Vacuum E10 на 35 Вт может показаться маловатой, но ее хватит для стандартной ежедневной уборки. Сила всасывания составляет 4000 Па. Пылесборник с типом система циклон имеет объем 0.4 л, а емкость для воды идет всего на 0.2 л. Фильтр тонкой очистки HEPA такой же, как у предыдущих моделей.

За построение карты помещения отвечают датчики – это менее эффективный способ по сравнению с лазером, но и более бюджетный. Датчики находятся примерно на одном уровне с камерой – неплохо, но не идеально. Ограничить какую-нибудь площадь помещения вы сможете через приложение. С голосовых помощников поддерживается Amazon Alexa и Google Assistant.

Конечно, Xiaomi Robot Vacuum E10 относится к экосистеме «умного дома», как, впрочем, и три предыдущих робота-пылесоса. Дополнительные функции тоже практически не отличаются: есть защита от падений, сенсор помех, регулировка подачи воды, локальный, периметральный и турборежим. Возможна уборка помещений площадью до 120 м².

Батарея Xiaomi Robot Vacuum E10 с емкостью 2.6 Ач и напряжением 14.4 обеспечивает 110 минут работы на одном заряде. А на полную зарядку робота-пылесос через зарядную станцию уйдет 5.5 часов.

МОДЕЛЬ 2023 ГОДА Xiaomi Robot Vacuum E10 Оценки

Габариты: 9/10 Площадь уборки: 7/10 Пылесборник: 7/10 Функционал: 8/10 Автономность: 8/10



Плюсы + Несколько дополнительных режимов работы

+ Есть турбощетка

+ Голосовые помощники Google Assistant и Amazon Alexa + Приятная цена Минусы: - преодоление порогов всего 15 мм

- не очень тихая работа устройства

- Средняя автономность Від 5 548 грн

ZACO V5x

ZACO V5x

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И последний бюджетный робот-пылесос из сегодняшнего рейтинга – это ZACO V5x. К преимуществам этой модели стоит отнести очень приятную цену, интересный дизайн и красивую золотистую окраску. Поддерживается сухая и влажная уборка. Объем пылесборника типа система циклона составляет 0.3 л. Такой же объем в емкости для воды. Установлен фильтр тонкой очистки HEPA.

Из насадок у ZACO V5x есть две боковые щетки и микрофибра. Карта помещений строится с помощью датчиков, которым помогает функция сенсора помех. Управлять роботом-пылесосом вы сможете через пульт ДУ.

Имеются дополнительные режимы работы: периметральный и локальный. Возможна уборка по расписанию. У пылесоса заявлена защита от падения. Устройство относится к экосистеме «умный дом».

ZACO V5x совсем небольшой и легкий – 7.6 x 30 x 30 см при массе 2.2 кг. Работает робот довольно тихо, уровень шума не превышает 50 дБ. Максимальная площадь для уборки – 180 м². Аккумулятор Li-Ion обеспечивает до 150 минут работы на одном заряде. При помощи зарядной станции ZACO V5x подпитывается в течение 4.5 часов.

ДЕШЕВЫЙ И КОМПАКТНЫЙ ZACO V5x Оценки

Габариты: 10/10 Площадь уборки: 8/10 Пылесборник: 7/10 Функционал: 8/10 Автономность: 9/10

Плюсы

+ В комплекте две боковые щетки

+ Маленький вес и размеры

+ Тихо работает

+ Площадь уборки 180 м²

+ Низкая цена

Минусы: - Небольшой объем пылесборника и емкости для воды

- Нет турбощетки Від 4 756 грн

Итоги

Мы обсудили 5 лучших недорогих роботов-пылесосов к началу 2024 года. Теперь давайте подведем краткие итоги по конкретным параметрам:

Лучший бюджетный робот-пылесос в 2024 году, преодолевающий высокие пороги – Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Lite ;

Лучший бюджетный робот-пылесос в 2024 году с дальномером – Dreame D9 Max ;

Лучший компактный бюджетный робот-пылесос в 2024 году – ZACO V5x ;

Лучший бюджетный робот-пылесос в 2024 году с хорошим набором насадок – Midea Robot Vacuum Cleaner i5c ;

Лучший бюджетный робот-пылесос в 2024 году с поддержкой Google Assistant – Xiaomi Robot Vacuum E10 .

Напишите в комментариях, нравятся ли вам работы-пылесосы, или вы предпочитаете другой тип устройства для уборки.