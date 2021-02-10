ТОП-5 лучших бюджетных роботов-пылесосов в начале 2024 года - рейтинг

Лучшие бюджетные работы-пылесосы на начало 2024 года
Работы-пылесосы давно стали обязательными устройствами для комфортной и быстрой уборки дома. Они позволяют содержать помещение в чистоте, не тратя много времени. Робот-пылесос самостоятельно справится со всеми задачами и обеспечит идеальную чистоту как в спальне, так, например, и в офисе.
На технологическом рынке представлено большое количество роботов-пылесосов от разных производителей. Поэтому пользователи не знают, какую достойную модель выбрать. Мы подготовили подборку, состоящую из 5 лучших бюджетных роботов-пылесосов, которые вы можете приобрести в начале 2024 года. Такая покупка не только станет инвестицией в чистоту вашего дома, но и сохранит бюджет.
ТОП-5 лучших недорогих роботов-пылесосов в 2024 году
Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Lite
Midea Robot Vacuum Cleaner i5c
В нашем рейтинге вы найдете доступные устройства. Приблизительный ценовой диапазон – от 5000 до 9000 грн. В этот сегмент входят пылесосы, которые без проблем уберут квартиру стандартных размеров и позволят поддерживать дом в чистоте. Но с большими помещениями или сильной загрязненностью, такой как шерсть нескольких животных, эти устройства могут справляться не очень хорошо.
Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Lite
Нашу подборку открывает робот-пылесос от компании Xiaomi, которая также славится разными качественными устройствами для дома. Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Lite оснащен пылесборником с системой циклон и обеспечивает влажную и сухую уборку.
Габариты пылесоса небольшие – 8.1 x 35.3 x 35.3 см весом 3.6 кг. Модель предлагается в белом и черном цветах, но чаще всего в продаже можно найти первый вариант. Из насадок у Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Lite есть боковая щетка и турбощетка + микрофибра для влажной уборки. Робот поддерживает функцию регулировки подачи воды, умеет убирать по расписанию и имеет сенсор помех. Есть защита от падения.
Сила всасывания Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Lite составляет 2200 Па при объеме пылесборника 0.45 л. Емкость для воды имеет объем 0,27 л. В качестве фильтра тонкой очистки используются популярные фильтры HEPA. Карту помещения робот строит с помощью камеры, а управление возможно из приложения. Заявлен голосовой помощник Xiaomi Mi Home, который для нашей страны не очень актуален.
Площадь уборки Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Lite стандартная – 100 м². Этого хватит, чтобы убрать двухкомнатную, трехкомнатную и даже четырехкомнатную квартиру. Робот-пылесос умеет преодолевать высокие пороги до 20 мм.
Теперь несколько слов об автономности. Аккумулятор типа Li-Ion имеет емкость 2.6 Ач и напряжение 14.4 В. На одном заряде устройство может убрать помещение площадью до 60-100 м². Для зарядки Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Lite предусмотрена специальная зарядная станция.
Оценки
Габариты: 9/10
Площадь уборки: 7/10
Пылесборник: 8/10
Функционал: 8/10
Автономность: 8/10
Плюсы
+ Справится с высокими порогами
+ Относится к экосистеме Xiaomi
+ Есть локальный и турборежим
+ Влажная и сухая уборка
Минусы:
- Площадь уборки всего 100 м²
Dreame D9 Max
Это отличный робот-пылесос от менее популярной фирмы Dreame, представленный в черном и белом цветах. Форма корпуса здесь также круглая, а размеры составляют 9.7×35×35 см с массой 3.8 кг. Dreame D9 Max обеспечит качественную уборку благодаря следующим насадкам – турбощетка и боковая щетка для сухой уборки и микрофибра для влажной.
Пылесборник с типом конструкции система циклон идет объемом на 0.57 л. Емкость воды на 0.27 л. Мощности всасывания 40 Вт достаточно для качественной и быстрой уборки, а сила всасывания составляет 4000 Па. Фильтр HEPA позаботится о тщательной очистке воздуха.
Уровень шума Dreame D9 Max находится в пределах 65 дБ. Вы не будете испытывать особого дискомфорта от работы пылесоса, но и нельзя сказать, что это самый крутой показатель. Есть модели, которые работают чуть потише. Робот-пылесос может похвастаться дополнительными режимами работы – локальным и турборежимом. Также есть регулировка подачи воды, сенсор помех, защита от падения и определение ковров.
Построение карты помещения осуществляется не с помощью камеры, как у Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Lite, а через дальномер с использованием лазера. Это позволяет более точно выстроить карту помещения. Площадь уборки достаточно большая – 250 м². Вы сможете без проблем убрать частный дом. Устройство справляется с большими порогами до 20 мм.
В качестве голосового ассистента у Dreame D9 Max используется Amazon Alexa. Команды на английском языке он распознает, а вот на украинском и русском нет. Аккумулятор емкостью 5.2 Ач может работать на одном заряде 150 минут. Этого точно хватит для одной уборки. За питание батареи отвечает зарядная станция.
Оценки Площадь уборки: 10/10 Пылесборник: 9/10 Функционал: 9/10 Автономность: 9/10 + Неплохой объем пылесборника Минусы: - Габариты не очень компактны
Габариты: 8/10
Плюсы
+ Лазер для построения карты помещения
+ Большая площадь уборки
+ Не боится высоких порогов
Оценки
Площадь уборки: 10/10
Пылесборник: 9/10
Функционал: 9/10
Автономность: 9/10
+ Неплохой объем пылесборника
Минусы:
- Габариты не очень компактны
Midea Robot Vacuum Cleaner i5c
Недорогой робот-пылесос, который будет хорошо справляться с базовой ежедневной уборкой – как сухой, так и влажной. Найти гаджет можно в черном и белом цветах. Из насадок вы получаете две боковые щетки, одну микрофибру и турбощетку.
Робот способен убирать по расписанию, а управлять им вы сможете через приложение на смартфоне или идущий в комплекте пульт дистанционного управления. Карта помещения строится через датчики, что не так удобно, как лазерный дальномер в Dreame D9 Max. Из плюсов следует отметить сенсор помех и защиту от падений. Имеется регулировка подачи воды.
Midea Robot Vacuum Cleaner i5c оснащен дополнительными режимами работы: есть локальный режим для точечной уборки, уборка по периметру вдоль стен и турборежим. Максимальная площадь уборки 120 м2. Преодоление порогов не превышает 17 мм: ковры и небольшие выступы не помешают, а вот с высокими порогами робот может уже не справиться.
Уровень шума Midea Robot Vacuum Cleaner i5c находится в пределах 64 дБ. Сила всасывания пылесборника стандартная – 4000 Па, как и объем – 0.45 л. В виде фильтра тонкой очистки используется тот же HEPA. Емкость для воды способна уместить 0.35 л.
Максимальное время работы Midea Robot Vacuum Cleaner i5c на одном заряде – 120 минут. Емкость Li-Ion аккумулятора – 2.6 Ач, а напряжение – 14 В. В комплекте идет зарядная станция, отвечающая за подпитку пылесоса.
Оценки Площадь уборки: 7/10 Пылесборник: 8/10 Функционал: 8/10 Автономность: 8/10 + Дополнительные режимы работы Минусы: - не очень тихий
Габариты: 9/10
Плюсы
+ 2 боковые щетки
+ Сухая и влажная уборка
- Построение карты помещения с помощью датчиков, а не дальномера
Оценки
Площадь уборки: 7/10
Пылесборник: 8/10
Функционал: 8/10
Автономность: 8/10
+ Дополнительные режимы работы
Минусы:
- не очень тихий
Xiaomi Robot Vacuum E10
Еще одна хорошая модель от Xiaomi, вышедшая в 2023 году. Xiaomi Robot Vacuum E10 может похвастаться стильным минималистичным дизайном и габаритами 8x32.5x32.5 см с небольшим весом 3 кг. Возможна сухая и влажная уборка, которую осуществляет боковая щетка, турбощетка и микрофибра.
Мощность всасывания Xiaomi Robot Vacuum E10 на 35 Вт может показаться маловатой, но ее хватит для стандартной ежедневной уборки. Сила всасывания составляет 4000 Па. Пылесборник с типом система циклон имеет объем 0.4 л, а емкость для воды идет всего на 0.2 л. Фильтр тонкой очистки HEPA такой же, как у предыдущих моделей.
За построение карты помещения отвечают датчики – это менее эффективный способ по сравнению с лазером, но и более бюджетный. Датчики находятся примерно на одном уровне с камерой – неплохо, но не идеально. Ограничить какую-нибудь площадь помещения вы сможете через приложение. С голосовых помощников поддерживается Amazon Alexa и Google Assistant.
Конечно, Xiaomi Robot Vacuum E10 относится к экосистеме «умного дома», как, впрочем, и три предыдущих робота-пылесоса. Дополнительные функции тоже практически не отличаются: есть защита от падений, сенсор помех, регулировка подачи воды, локальный, периметральный и турборежим. Возможна уборка помещений площадью до 120 м².
Батарея Xiaomi Robot Vacuum E10 с емкостью 2.6 Ач и напряжением 14.4 обеспечивает 110 минут работы на одном заряде. А на полную зарядку робота-пылесос через зарядную станцию уйдет 5.5 часов.
Оценки Площадь уборки: 7/10 Пылесборник: 7/10 Функционал: 8/10 Автономность: 8/10 + Несколько дополнительных режимов работы + Приятная цена Минусы: - преодоление порогов всего 15 мм
Габариты: 9/10
Плюсы
+ Есть турбощетка
+ Голосовые помощники Google Assistant и Amazon Alexa
- не очень тихая работа устройства
- Средняя автономность
Оценки
Площадь уборки: 7/10
Пылесборник: 7/10
Функционал: 8/10
Автономность: 8/10
+ Несколько дополнительных режимов работы
+ Приятная цена
Минусы:
- преодоление порогов всего 15 мм
ZACO V5x
И последний бюджетный робот-пылесос из сегодняшнего рейтинга – это ZACO V5x. К преимуществам этой модели стоит отнести очень приятную цену, интересный дизайн и красивую золотистую окраску. Поддерживается сухая и влажная уборка. Объем пылесборника типа система циклона составляет 0.3 л. Такой же объем в емкости для воды. Установлен фильтр тонкой очистки HEPA.
Из насадок у ZACO V5x есть две боковые щетки и микрофибра. Карта помещений строится с помощью датчиков, которым помогает функция сенсора помех. Управлять роботом-пылесосом вы сможете через пульт ДУ.
Имеются дополнительные режимы работы: периметральный и локальный. Возможна уборка по расписанию. У пылесоса заявлена защита от падения. Устройство относится к экосистеме «умный дом».
ZACO V5x совсем небольшой и легкий – 7.6 x 30 x 30 см при массе 2.2 кг. Работает робот довольно тихо, уровень шума не превышает 50 дБ. Максимальная площадь для уборки – 180 м². Аккумулятор Li-Ion обеспечивает до 150 минут работы на одном заряде. При помощи зарядной станции ZACO V5x подпитывается в течение 4.5 часов.
Оценки Площадь уборки: 8/10 Пылесборник: 7/10 Функционал: 8/10 Автономность: 9/10 + Низкая цена Минусы: - Небольшой объем пылесборника и емкости для воды
Габариты: 10/10
Плюсы
+ В комплекте две боковые щетки
+ Маленький вес и размеры
+ Тихо работает
+ Площадь уборки 180 м²
- Нет турбощетки
Оценки
Площадь уборки: 8/10
Пылесборник: 7/10
Функционал: 8/10
Автономность: 9/10
+ Низкая цена
Минусы:
- Небольшой объем пылесборника и емкости для воды
Итоги
Мы обсудили 5 лучших недорогих роботов-пылесосов к началу 2024 года. Теперь давайте подведем краткие итоги по конкретным параметрам:
- Лучший бюджетный робот-пылесос в 2024 году, преодолевающий высокие пороги – Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Lite ;
- Лучший бюджетный робот-пылесос в 2024 году с дальномером – Dreame D9 Max ;
- Лучший компактный бюджетный робот-пылесос в 2024 году – ZACO V5x ;
- Лучший бюджетный робот-пылесос в 2024 году с хорошим набором насадок – Midea Robot Vacuum Cleaner i5c ;
- Лучший бюджетный робот-пылесос в 2024 году с поддержкой Google Assistant – Xiaomi Robot Vacuum E10 .
Напишите в комментариях, нравятся ли вам работы-пылесосы, или вы предпочитаете другой тип устройства для уборки.