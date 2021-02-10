Лучшие не китайские смартфоны на начало 2024 года – Apple, Samsung, Google, Nothing, Asus

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Китайские смартфоны заполонили весь мир: ассортимент от разных производителей просто огромный. И это не плохо, ведь китайцы действительно умеют делать ТОП за свои деньги.

Но кроме китайских моделей, в продаже можно найти отличные телефоны от других иностранных компаний – например, американских или южнокорейских.

Мы подготовили подборку, которая состоит не из китайских телефонов. Это будут крутые модели от Apple, Samsung, Google, Nothing и Asus, которые можно купить в начале 2024 года.

ТОП-5 лучших не китайских телефонов

Google Pixel 7a

Samsung Galaxy S23

Apple iPhone 13

Nothing Phone 2

Asus Zenfone 10﻿

Выводы

Сегмент, о котором мы будем сегодня говорить – преимущественно флагманский. Но также в рейтинге вы найдёте один младший флагман.

Google Pixel 7a

Google Pixel 7a

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Начинаем именно со среднебюджетной модели от бренда Google. Это Pixel 7A, получивший 6.1-дюймовый OLED-экран с разрешением 1080 x 2400 пикселей и частотой обновления 90 Гц.

Корпус Пиксель 7А пластиковый, каркас из алюминия. Есть влагозащита IP67, которая в теории позволяет погружать смартфон на глубину до 1 метра в течение 30 минут.

По размерам Pixel 7A может считать компактным: 152×72.9×9 мм с весом 193.5 граммов. Заявлена технология eSIM. Телефон выпускается в цветах Charcoal, Snow, Sea и Coral.

Сам младший флагман от Google работает на базе процессора Google Tensor G2. Это 5-нанометровое железо, хорошо справляющееся со всеми нагрузками. Модификация памяти одна – всего 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.

Фотографирует Pixel 7A отлично. Все благодаря 64-мегапиксельному главному модулю с оптической стабилизацией и ультраширику на 13 Мп. Запись видео на основную камеру производится в высоком качестве 4K@/60fps.

Фронтальная камера Google Pixel 7A с разрешением 13 Мп записывает видеоролики в 4K с 30 кадрами в секунду, что тоже отличный показатель.

Емкость батареи составляет 4385 мАч. Это поменьше, чем у китайских субфлагманов, но это компенсируется тем, что Пиксель 7А имеет относительно небольшой дисплей. Проводная зарядка с мощностью 18 Вт. Есть даже беспроводная, но всего на 7.5 Вт.

Плюсы:

Влагозащита IP67;

Компактные габариты;

Хорошая производительность;

Нет проблем с автономностью.

Минусы:

Маленькая мощность подзарядки;

Задняя крышка из пластика.

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23

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Следующий представитель из сегодняшней подборки – это южнокорейский базовый флагман. Galaxy S23 был представлен год назад, но он не слишком отличается от новой модели и более сбалансирован относительно цены и характеристик.

Здесь установлен 6.1-дюймовый экран разрешением 1080 x 2340 пикселей. Матрица Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1750 нит выдает качественную и сочную картинку.

В материалах корпуса Samsung Galaxy S23 используется алюминий и стекло. Есть степень влагозащиты IP68, а на экране наклеено защитное покрытие Corning Gorilla Glass Victus 2. Можно подключить eSIM.

Габариты Samsung Galaxy S23 следующие: 146.3 x 70.9 x 7.6 мм с весом 168 граммов. Смартфон выпускается в универсальных элегантных цветах Phantom Black, Cream, Green, Lavender, Graphite, Lime.

Под капотом Samsung Галакси С23 – мощное флагманское железо Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 с 8 ГБ оперативной памяти. Объем постоянного хранилища идет на 128, 256 или 512 ГБ.

Телефон может похвастаться идеальной производительностью даже в мощных игрушках. Единственный момент – это нагрев. Из коробки Galaxy S23 работает на Android 13, но можно сразу же после покупки обновиться до Android 14 и One UI 6.

Камеры Samsung Galaxy S23 флагманские по всем параметрам: основной сенсор на 50 Мп с OIS, телефото на 10 Мп с OIS и 3-кратным оптическим зумом, ультраширокая и фронталка по 12 Мп. Задняя камера пишет видео у 8K@24/30fps, передняя – у 4K@30/60fps.

Автономность Samsung Галакси С23 нормальная, но каких-либо крутых параметров нет. Аккумулятор на 3900 мАч, проводная зарядка на 25 Вт, а беспроводная на 15 Вт.

Плюсы:

Крутой дисплей;

Поддержка eSIM;

Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2;

Флагманские камеры.

Минусы:

Небольшая мощность зарядок.

Apple iPhone 13

Apple iPhone 13

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Естественно, рейтинг не мог обойтись без телефона от Apple. Если требуется оптимальный смартфон не за все деньги мира, то Айфон 13 подходит.

У него 6.1-дюймовый экран Super Retina XDR OLED с разрешением 1170 x 2532 пикселей и пиковой яркостью 1200 нит.

Задняя панель iPhone 13 стеклянная, алюминиевые грани. От воды смартфон защищен по стандарту IP68. Габариты умеренные: 146.7 x 71.5 x 7.7 мм с весом 174 г.

Айфон 13 выпускается в цветах Starlight, Midnight, Blue, Pink, Red и Green. Имеется поддержка технологии eSIM.

В качестве процессора iPhone 13 используется 5-нанометровый фирменный процессор Apple A15 Bionic, возможностей которого достаточно для всех мощных задач.

Оперативной памяти всего 4 ГБ, но для Айфона этого достаточно. Объем постоянного хранилища составляет 128, 256 или 512 ГБ. С завода Айфон 13 работает на iOS 15, но уже есть обновление до iOS 17.3.1.

По камерам iPhone 13 все очень хорошо, хоть телефото объектив и отсутствует. Основной и сверхшироугольный модуль по 12 Мп. Фронтальная камера с аналогичным разрешением. Видео Айфон пишет в 4K@24/30/60fps.

Батарея у смартфона на 3240 мАч. Мощность проводной зарядки не указана в официальных характеристиках, но отмечается, что до 50% iPhone 13 заряжается за 30 минут. Беспроводная зарядка с технологиями MagSafe и Qi2 на 15 Вт.

Плюсы:

Компактность и относительно небольшой вес;

Стильный дизайн и премиальные материалы;

Крутой дисплей;

Мощная "начинка".

Минусы:

Нет телевика;

Небольшая емкость аккумулятора.

Nothing Phone 2

Nothing Phone 2

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Далее поговорим о телефоне Nothing Phone 2, выпущенном брендом из Великобритании. Смартфон оснащен 6.7-дюймовым LTPO AMOLED-экраном разрешением 1080 x 2412 пикселей с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1600 нит.

Крышка у Nothing Phone 2 стеклянная, грани алюминиевые. На задней панели есть LED индикация, а от влаги и пыли мобильное устройство защищено стандартом IP54.

По размерам Nothing Phone 2 достаточно большой и тяжелый: 162.1 x 76.4 x 8.6 мм с весом 201.2 грамма. Девайс предлагается в цветах White и Dark Gray. Задняя крышка у смартфона как будто бы прозрачная.

Работает смартфон на базе флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Можно не беспокоиться, что аппарат не справится с какими-либо задачами. Nothing Phone 2 выпускается в модификациях 8/128, 12/256 и 12/512 ГБ.

Основная камера телефона на 50 Мп с оптической стабилизацией + ультраширик с таким же разрешением с автофокусом. Видео записывается в 4K@30/60fps. Фронтальная камера с разрешением 32 Мп и видеозаписью в 1080p@30fps.

Теперь об автономности Nothing Phone 2: батарея у него с емкостью 4700 мАч с 45-ваттной проводной и 15-ваттной беспроводной зарядкой.

Плюсы:

Необычный дизайн;

Отличный LTPO AMOLED дисплей;

Мощное железо;

Красивые камеры.

Минусы:

Нет телевика;

Запись на переднюю камеру только у 1080p@30fps.

Asus Zenfone 10

Asus Zenfone 10

Завершающий телефон на сегодняшний день – это Asus Zenfone 10 с 5.92-дюймовым Super AMOLED-экраном, разрешение которого составляет 1080 x 2400 пикселей. Частота обновления – 144 Гц (но не во всех сценариях), а пиковая яркость достигает 1100 нит.

Задняя крышка Asus Zenfone 10 пластиковая, но каркас алюминиевый. Заявлена влагозащита IP68. Размеры телефона составляют 146.5 x 68.1 x 9.4 мм, вес 172 грамма.

Asus Zenfone 10 представлен в большом количестве цветов – Starry Blue, Midnight Black, Aurora Green, Eclipse Red и Comet White. Смотрится смартфон стильно и привлекательно.

Пара слов о «начинке»: Asus Zenfone 10 получил флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, а объем оперативной памяти составляет 8 или 12 ГБ.

Внутренний накопитель идет на 128, 256 и 512 ГБ. Сначала телефон работает на Андроиде 13, но уже доступно обновление до четырнадцатой версии.

Основная камера Asus Zenfone 10 обладает главным модулем с разрешением 50 Мп и оптической стабилизацией, а ультраширик на 13 Мп. Видео пишется в 8K@24fps. Фронталка на 13 Мп. Качество фото и видео отличное, никаких претензий.

Аккумулятор Asus Zenfone 10 с емкостью 4300 мАч, проводная зарядка на 30 Вт, а беспроводная – на 15 Вт.

Выводы

Мы обсудили пять самых лучших не китайских смартфонов, которые можно купить в начале 2024 года. Подведем краткие итоги:

Лучший среднебюджетный не китайский телефон на начало 2024 года – Google Pixel 7A ;

Лучший компактный не китайский смартфон на начало 2024 года – Samsung Galaxy S23 ;

Лучший не китайский телефон с длительными обновлениями на начало 2024 года – Apple iPhone 13 ;

Лучший не китайский смартфон с крутым экраном на начало 2024 года – Nothing Phone 2 ;

Лучший китайский телефон с мощным железом на начало 2024 года – Asus Zenfone 10 .

А какой телефон из сегодняшнего рейтинга вам понравился? Напишите в комментариях.