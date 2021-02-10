Лучшие не китайские смартфоны на начало 2024 года – Apple, Samsung, Google, Nothing, Asus
Китайские смартфоны заполонили весь мир: ассортимент от разных производителей просто огромный. И это не плохо, ведь китайцы действительно умеют делать ТОП за свои деньги.
Но кроме китайских моделей, в продаже можно найти отличные телефоны от других иностранных компаний – например, американских или южнокорейских.
Мы подготовили подборку, которая состоит не из китайских телефонов. Это будут крутые модели от Apple, Samsung, Google, Nothing и Asus, которые можно купить в начале 2024 года.
ТОП-5 лучших не китайских телефонов
Сегмент, о котором мы будем сегодня говорить – преимущественно флагманский. Но также в рейтинге вы найдёте один младший флагман.
Google Pixel 7a
Начинаем именно со среднебюджетной модели от бренда Google. Это Pixel 7A, получивший 6.1-дюймовый OLED-экран с разрешением 1080 x 2400 пикселей и частотой обновления 90 Гц.
Корпус Пиксель 7А пластиковый, каркас из алюминия. Есть влагозащита IP67, которая в теории позволяет погружать смартфон на глубину до 1 метра в течение 30 минут.
По размерам Pixel 7A может считать компактным: 152×72.9×9 мм с весом 193.5 граммов. Заявлена технология eSIM. Телефон выпускается в цветах Charcoal, Snow, Sea и Coral.
Сам младший флагман от Google работает на базе процессора Google Tensor G2. Это 5-нанометровое железо, хорошо справляющееся со всеми нагрузками. Модификация памяти одна – всего 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.
Фотографирует Pixel 7A отлично. Все благодаря 64-мегапиксельному главному модулю с оптической стабилизацией и ультраширику на 13 Мп. Запись видео на основную камеру производится в высоком качестве 4K@/60fps.
Фронтальная камера Google Pixel 7A с разрешением 13 Мп записывает видеоролики в 4K с 30 кадрами в секунду, что тоже отличный показатель.
Емкость батареи составляет 4385 мАч. Это поменьше, чем у китайских субфлагманов, но это компенсируется тем, что Пиксель 7А имеет относительно небольшой дисплей. Проводная зарядка с мощностью 18 Вт. Есть даже беспроводная, но всего на 7.5 Вт.
Плюсы:
- Влагозащита IP67;
- Компактные габариты;
- Хорошая производительность;
- Нет проблем с автономностью.
Минусы:
- Маленькая мощность подзарядки;
- Задняя крышка из пластика.
Samsung Galaxy S23
Следующий представитель из сегодняшней подборки – это южнокорейский базовый флагман. Galaxy S23 был представлен год назад, но он не слишком отличается от новой модели и более сбалансирован относительно цены и характеристик.
Здесь установлен 6.1-дюймовый экран разрешением 1080 x 2340 пикселей. Матрица Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1750 нит выдает качественную и сочную картинку.
В материалах корпуса Samsung Galaxy S23 используется алюминий и стекло. Есть степень влагозащиты IP68, а на экране наклеено защитное покрытие Corning Gorilla Glass Victus 2. Можно подключить eSIM.
Габариты Samsung Galaxy S23 следующие: 146.3 x 70.9 x 7.6 мм с весом 168 граммов. Смартфон выпускается в универсальных элегантных цветах Phantom Black, Cream, Green, Lavender, Graphite, Lime.
Под капотом Samsung Галакси С23 – мощное флагманское железо Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 с 8 ГБ оперативной памяти. Объем постоянного хранилища идет на 128, 256 или 512 ГБ.
Телефон может похвастаться идеальной производительностью даже в мощных игрушках. Единственный момент – это нагрев. Из коробки Galaxy S23 работает на Android 13, но можно сразу же после покупки обновиться до Android 14 и One UI 6.
Камеры Samsung Galaxy S23 флагманские по всем параметрам: основной сенсор на 50 Мп с OIS, телефото на 10 Мп с OIS и 3-кратным оптическим зумом, ультраширокая и фронталка по 12 Мп. Задняя камера пишет видео у 8K@24/30fps, передняя – у 4K@30/60fps.
Автономность Samsung Галакси С23 нормальная, но каких-либо крутых параметров нет. Аккумулятор на 3900 мАч, проводная зарядка на 25 Вт, а беспроводная на 15 Вт.
Плюсы:
- Крутой дисплей;
- Поддержка eSIM;
- Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2;
- Флагманские камеры.
Минусы:
- Небольшая мощность зарядок.
Apple iPhone 13
Естественно, рейтинг не мог обойтись без телефона от Apple. Если требуется оптимальный смартфон не за все деньги мира, то Айфон 13 подходит.
У него 6.1-дюймовый экран Super Retina XDR OLED с разрешением 1170 x 2532 пикселей и пиковой яркостью 1200 нит.
Задняя панель iPhone 13 стеклянная, алюминиевые грани. От воды смартфон защищен по стандарту IP68. Габариты умеренные: 146.7 x 71.5 x 7.7 мм с весом 174 г.
Айфон 13 выпускается в цветах Starlight, Midnight, Blue, Pink, Red и Green. Имеется поддержка технологии eSIM.
В качестве процессора iPhone 13 используется 5-нанометровый фирменный процессор Apple A15 Bionic, возможностей которого достаточно для всех мощных задач.
Оперативной памяти всего 4 ГБ, но для Айфона этого достаточно. Объем постоянного хранилища составляет 128, 256 или 512 ГБ. С завода Айфон 13 работает на iOS 15, но уже есть обновление до iOS 17.3.1.
По камерам iPhone 13 все очень хорошо, хоть телефото объектив и отсутствует. Основной и сверхшироугольный модуль по 12 Мп. Фронтальная камера с аналогичным разрешением. Видео Айфон пишет в 4K@24/30/60fps.
Батарея у смартфона на 3240 мАч. Мощность проводной зарядки не указана в официальных характеристиках, но отмечается, что до 50% iPhone 13 заряжается за 30 минут. Беспроводная зарядка с технологиями MagSafe и Qi2 на 15 Вт.
Плюсы:
- Компактность и относительно небольшой вес;
- Стильный дизайн и премиальные материалы;
- Крутой дисплей;
- Мощная "начинка".
Минусы:
- Нет телевика;
- Небольшая емкость аккумулятора.
Nothing Phone 2
Далее поговорим о телефоне Nothing Phone 2, выпущенном брендом из Великобритании. Смартфон оснащен 6.7-дюймовым LTPO AMOLED-экраном разрешением 1080 x 2412 пикселей с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1600 нит.
Крышка у Nothing Phone 2 стеклянная, грани алюминиевые. На задней панели есть LED индикация, а от влаги и пыли мобильное устройство защищено стандартом IP54.
По размерам Nothing Phone 2 достаточно большой и тяжелый: 162.1 x 76.4 x 8.6 мм с весом 201.2 грамма. Девайс предлагается в цветах White и Dark Gray. Задняя крышка у смартфона как будто бы прозрачная.
Работает смартфон на базе флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Можно не беспокоиться, что аппарат не справится с какими-либо задачами. Nothing Phone 2 выпускается в модификациях 8/128, 12/256 и 12/512 ГБ.
Основная камера телефона на 50 Мп с оптической стабилизацией + ультраширик с таким же разрешением с автофокусом. Видео записывается в 4K@30/60fps. Фронтальная камера с разрешением 32 Мп и видеозаписью в 1080p@30fps.
Теперь об автономности Nothing Phone 2: батарея у него с емкостью 4700 мАч с 45-ваттной проводной и 15-ваттной беспроводной зарядкой.
Плюсы:
- Необычный дизайн;
- Отличный LTPO AMOLED дисплей;
- Мощное железо;
- Красивые камеры.
Минусы:
- Нет телевика;
- Запись на переднюю камеру только у 1080p@30fps.
Asus Zenfone 10
Завершающий телефон на сегодняшний день – это Asus Zenfone 10 с 5.92-дюймовым Super AMOLED-экраном, разрешение которого составляет 1080 x 2400 пикселей. Частота обновления – 144 Гц (но не во всех сценариях), а пиковая яркость достигает 1100 нит.
Задняя крышка Asus Zenfone 10 пластиковая, но каркас алюминиевый. Заявлена влагозащита IP68. Размеры телефона составляют 146.5 x 68.1 x 9.4 мм, вес 172 грамма.
Asus Zenfone 10 представлен в большом количестве цветов – Starry Blue, Midnight Black, Aurora Green, Eclipse Red и Comet White. Смотрится смартфон стильно и привлекательно.
Пара слов о «начинке»: Asus Zenfone 10 получил флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, а объем оперативной памяти составляет 8 или 12 ГБ.
Внутренний накопитель идет на 128, 256 и 512 ГБ. Сначала телефон работает на Андроиде 13, но уже доступно обновление до четырнадцатой версии.
Основная камера Asus Zenfone 10 обладает главным модулем с разрешением 50 Мп и оптической стабилизацией, а ультраширик на 13 Мп. Видео пишется в 8K@24fps. Фронталка на 13 Мп. Качество фото и видео отличное, никаких претензий.
Аккумулятор Asus Zenfone 10 с емкостью 4300 мАч, проводная зарядка на 30 Вт, а беспроводная – на 15 Вт.
Выводы
Мы обсудили пять самых лучших не китайских смартфонов, которые можно купить в начале 2024 года. Подведем краткие итоги:
- Лучший среднебюджетный не китайский телефон на начало 2024 года – Google Pixel 7A ;
- Лучший компактный не китайский смартфон на начало 2024 года – Samsung Galaxy S23 ;
- Лучший не китайский телефон с длительными обновлениями на начало 2024 года – Apple iPhone 13 ;
- Лучший не китайский смартфон с крутым экраном на начало 2024 года – Nothing Phone 2 ;
- Лучший китайский телефон с мощным железом на начало 2024 года – Asus Zenfone 10 .
А какой телефон из сегодняшнего рейтинга вам понравился? Напишите в комментариях.