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Друзья, мы подобрали самый оптимальный Айфон, который можно приобрести в 2024 году. Это крутой вариант с адекватной стоимостью и отличными характеристиками. Речь идет об iPhone 12.

Лучший iPhone за свои деньги в 2024 году! Зачем платить больше?

Долгое время универсальным недорогим вариантом был Айфон 11. Но давайте признаем, что он уже устарел. А вот его преемник iPhone 12 как раз является крутым и доступным решением.

Айфон 12 оснащен 6.1-дюймовым экраном Super Retina XDR OLED с поддержкой HDR10 и Dolby Vision. У его предшественника была еще матрица IPS, и у пользователей возникали к ней вопросы. У двенадцатой модели с дисплеем все идеально. Просмотр видео доставляет одно удовольствие.

Apple iPhone 12

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Корпус Айфона 12 стеклянный с алюминиевыми рамками. Грани вокруг экрана тоньше по сравнению с одиннадцатой версией. Выглядит такое решение более современно и стильно.

Камеры iPhone 12 вас тоже не разочаруют. Основной и сверхшироугольный модули идут на 12 Мп и делают шикарные снимки в любых условиях. Наконец-то появилась запись в HDR, которая будет актуальна, например, во время съемки видео с концертов.

Фронтальная камера не изменилась. Она делает все такие же красивые селфи, но какого-то прорыва здесь нет. Запись видео на главную и переднюю камеру осуществляется в 4K@60fps.

На борту iPhone 12 установлен 5-нанометровый процессор Apple A14 Bionic, демонстрирующий прекрасные показатели производительности. Мощности этого чипа хватит для всех требовательных игр и других ресурсоемких задач.

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Двенадцатый Айфон уже обновился до iOS 17.5. Он будет получать свежие версии операционной системы еще как минимум 2-3 года. Модель поддерживает беспроводную зарядку на 15 Вт с использованием технологий MagSafe и Qi2.

Б/у вариант iPhone 12 на 256 ГБ в Украине можно приобрести примерно за 14 тысяч грн. Если заказывать телефон из США, приблизительная стоимость составит 270 долларов. Согласитесь, это крутое соотношение доступной цены, высокого качества и оптимальных характеристик.

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