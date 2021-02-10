Самый крутой игровой смартфон Nubia Red Magic 9 Pro вышел на глобальный рынок!

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Мощно и без вырезов!

В прошлом месяце Nubia запустила Red Magic 9 Pro в Китае, сегодня бренд представил устройство на международных рынках. Устройство будет доступно для предварительного заказа на глобальном сайте с 27 декабря 2023 года, а в открытой продаже – с 3 января 2024 года. Nubia Red Magic 9 Pro доступен в трех цветах: Sleet (черный), Snowfall (серебристый) и Cyclone (прозрачный).

Что касается цены, то версия Sleet с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти стоит $649/€649, в то время как варианты Snowfall и Cyclone оснащены 16 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти, оба стоят $799/€799.

Red Magic 9 Pro предлагает 6,8-дюймовый Full HD+ OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, пиковая яркость до 1600 нит. Дисплей также имеет встроенный датчик отпечатков пальцев. Телефон работает на базе восьмиядерного процессора Snapdragon 8 Gen 3 и графического процессора Adreno 750. Также смартфон имеет 3,5-мм аудиоразъем, двойные динамики 1115K и поддержку DTS:X Ultra, а также три микрофона. Устройство имеет размеры 163,98×76,35×8,9 мм и весит 229 г.

Он поставляется с разными вариантами оперативной памяти и накопителями по технологии UFS 4.0. Работает на Android 14 с Redmagic OS 9.0, поддерживает две SIM-карты и оснащен 50-мегапиксельной основной камерой с сенсором Samsung GN5, 50-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом с сенсором Samsung JN1 и 16-мегапиксельной фронтальной камерой. Он снабжен мощным аккумулятором на 6500 мАч с возможностью быстрой зарядки 80 Вт.

Источник: wccftech