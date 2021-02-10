Самый популярный компьютер размером с банковскую карту обновлен - Raspberry Pi 5

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новая версия легенды

Прошло четыре года с запуска Raspberry Pi 4, и вот время для новинки – Raspberry Pi 5 поступает с улучшенной производительностью и собственным кремниевым кристаллом.

Новый микрокомпьютер предлагает значительные обновления по начальной цене $60. Обещается не только большая производительность по сравнению с предшественником, но это первый Raspberry Pi с собственным кремниевым кристаллом.

Сердцем Raspberry Pi 5 выступает 64-битный процессор с четырьмя ядрами от Arm – Cortex-A76 с тактовой частотой 2,4 ГГц, что обеспечивает повышение производительности в 2-3 раза по сравнению с предшественником.

Появилась поддержка PCI Express 2.0, позволяющая подключать разную периферию. Есть также два разъема для камер или дисплеев. А еще здесь впервые использовали собственную разработку Raspberry – чипсет RP1 для работы с этой же периферией. С его помощью накопители и другие устройства будут работать как никогда быстро.

Raspberry Pi 5 предлагает несколько вариантов оперативной памяти: $60 за 4 Гб и $80 за 8 Гб. Это дороже предшественника на 5 долларов, однако цена сохранилась в рамках комфортной. Raspberry Pi 5 будет доступен для покупки до конца октября.