Назвали цены на OnePlus 10R в Индии

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К ценникам и градации есть вопросы

На этой неделе OnePlus представила свой вариант Realme GT Neo 3, изменив дизайн и установив модернизированную версию чипа Dimensity 8100. В Индии 28 апреля компания устроит презентацию, посвященную анонсу новинок, среди которых найдется место OnePlus 10R. Уже известно, что это глобальный вариант OnePlus Ace и в этой связи будет любопытно, сколько же производитель запросит за OnePlus 10R и наскольо он окажется дороже китайского собрата.

Известный сетевой информатор Йогеш Брар сделал свой прогноз. По его информации OnePlus 10R будет доступен в двух версиях с 8/128 Гб и 12/256 Гб памяти. Причем младшая модификация предложит зарядку на 80 Вт и, по всей видимости, аккумулятор емкостью 5000 мАч. Тогда как у старшей мощность зарядки составит 150 Вт и батарейка будет на 4500 мАч. За базовый вариант должны запросить $510, а за топовый — $589.

В Китае OnePlus Ace доступен только в версии со 150-ваттной зарядкой и на выбор предложили аж четыре модификации. Вариации с 8/128 Гб и 12/256 Гб оценены в $387 и $543 соответственно. Странно, что младшая глобальная версия гораздо дороже китайского варианта, тогда как в случае со старшей — разница в цене незначительная.



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Источник: mysmartprice