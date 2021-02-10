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Назвали самые популярные смартфоны первого месяца 2021 года

09.04.2021 38 0

Во всем мире предпочитают больше приобретать iPhone, а также велико количество «нищебродов», выбравших бюджетки от Xiaomi

Эксперты Counterpoint Research поделились статистикой самых популярных смартфонов января 2021 года, которые охотнее всего приобретали пользователи. И этот рейтинг обрадует адептов iOS и станет определенным разочарованием для тех, кто топит и предпочитает аппараты на Android.

 

Начнем с того, что шесть позиций из десяти за «яблочными» моделями. Более того, четыре из них взяли первые места в топе. Самым популярным и по совместительству самым продаваемым смартфоном стал IPhone 12, «серебро» взял iPhone 12 Pro Max и замкнул тройку лидеров iPhone 12 Pro. Эксперты говорят о том, что на эти три модели пришлось 71% всех проданных «яблочных» смартфонов за этот период времени.

 

Назвали самые популярные смартфоны первого месяца 2021 года – фото 1

 

Обращает на себя внимание тот факт, что несмотря на весь скепсис и предсказания аналитиков всех мастей, что iPhone 12 mini не пользуется спросом, он сумел пробиться в «десятку» самых популярных и занял почетное восьмое место. Хотя он действительно продается хуже всех моделей линейки iPhone 12 и по меркам самой Apple — это аутсайдер и его производство следует сократить.  

 

Четвертую позицию занял iPhone 11 и дальше хит-парад разбавили представители лагеря зеленого робота. Пятую строчку взял Redmi 9A и шестым оказался Redmi 9. Седьмое и девятое места взяли аппараты от Samsung: Galaxy A21S и Galaxy A31. Замкнул же топ-10 самых популярных смартфонов января iPhone SE 2020.

 

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Источник: cultofmac

iPhone 12 Redmi 9 Samsung Galaxy A31
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 09.04.2021

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Назвали самые популярные смартфоны первого месяца 2021 года