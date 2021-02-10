Больше официальных подробностей о Redmi Note 11

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Новый цвет, бесконтактные платежи, низкая задержка при передачи данных и классика с подключением наушников

На следующей неделе состоится презентация линейки Redmi Note 11. О смартфонах нового семейства уже много чего известно, но компания находит повод, чтобы напомнить о предстоящих дебютантах. Уже по традиции, какие-то черты устройств производитель раскрывает посредством тизеров.

На одном из промо-плакатов акцент делается на 3,5 мм разъеме для наушников, которому нашли место на верхней грани рядом с ИК-портом и одним из динамиков, настройкой которого занимались специалисты JBL. Ранее компания щеголяла изображениями Redmi Note 11 в стильной зеленой расцветке с названием «туманный лес». Теперь стало понятно, что в цветовой палитре найдется место и лавандовому оттенку, который на плакате смотрится здоров.

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В числе черт Redmi Note 11 компания также решила обратить внимание на то, что он получит поддержку Bluetooth 5.2 и модуль NFC, что для рынка Китая вещь не самая востребованная. Напомним, что анонс серии Redmi Note 11 пройдет 28 октября и в рамках нее должно выйти три смартфона, которые все получат дисплеи с повышенной частотой обновления, чипы от MediaTek и быструю зарядку разной мощности. Ценники на новинки должны стартовать с отметки $187.

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Источник: weibo